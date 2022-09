Beautiful, anticipazioni 21 settembre: Quinn e Carter cercano di capire, attrazione o amore?

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 21 settembre 2022

Paris (Diamond White) informa Zende (Delon De Metz) di essersi trasferita da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) come ospite provvisoria, in attesa di trovare il posto giusto in cui vivere. Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy parlano del brutto periodo che Eric (John McCook) sta vivendo, mentre Quinn (Rena Sofer) e Carter (Lawrence Saint-Victor) cercano di capire il tipo di sentimento che li unisce: si tratta di solo di attrazione oppure di qualcosa di più? I due, in ogni caso, cedono nuovamente alla passione e fanno l’amore.