Beautiful, anticipazioni 24 settembre 2022: Steffy e Finn si sposeranno, ma lui è turbato

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 24 settembre 2022

La conversazione con Ridge (Thorsten Kaye) è di aiuto a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood): il padre si scusa se negli anni non le ha correttamente mostrato cosa dovrebbe essere un matrimonio, essendo stato diviso tra due donne, ma le fa presente che lei non è come lui ed ora non è più innamorata di Liam (Scott Clifton) ma concentrata solo su Finn (Tanner Novlan).

Steffy realizza di non voler più aspettare e di voler sposare Finn, che intanto parla con Paris (Diamond White) delle piccole incertezze di Steffy circa il loro matrimonio. Anche Brooke (Katherine Kelly Lang) e Katie (Heather Tom) si chiedono perché la coppia non abbia ancora fatto un annuncio, felici che Steffy abbia trovato un nuovo amore tutto suo.

Ridge è deciso a realizzare un abito da sposa per Steffy e informa Brooke e Katie che molto presto la figlia si sposerà. Steffy, infatti, rivela a Finn di volerlo sposare subito e i due siglano la loro felicità con un focoso bacio. Finn, però, appare turbato, ancora una volta, di fronte al desiderio di Steffy di conoscere i suoi genitori.