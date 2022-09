Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 30 settembre 2022

I Forrester e i Finnegan si apprestano a festeggiare le nozze di Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), a cui Taylor (Krista Allen) non parteciperà non potendo rientrare in tempo negli Stati Uniti per via degli impegni umanitari all’estero. La cerimonia, infatti, si terrà il giorno successivo. Intanto, qualcuno osserva con interesse l’annuncio ufficiale del matrimonio postato online…