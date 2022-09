Beautiful, anticipazioni 6 settembre 2022: “Liam, sei libero!”

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 6 settembre 2022

Carter (Lawrence Saint-Victor) subisce la rabbia di Eric (John McCook) e Ridge (Thorsten Kaye). Intanto per Brooke (Katherine Kelly Lang) e Quinn (Rena Sofer) è tempo di un nuovo scontro. Il cellulare di Thomas (Matthew Atkinson) con la video confessione di Vinny (Joe LoCicero) viene consegnato in forma anonima dalla polizia. Hope (Annika Noelle) corre ad intercettare Liam (Scott Clifton) prima che salga sul mezzo per il trasferimento al nuovo carcere per rivelargli che è libero.