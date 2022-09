Beautiful, anticipazioni 7 settembre 2022: Brooke a Quinn, “Non c’è più posto per te”

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 7 settembre 2022

Bill e Liam apprendono il contorto piano di Vinny per incastrare il giovane Spencer. Editore e figlio, date le circostanze dell’incidente, ricevono dal procuratore un generoso accordo: saranno liberi dietro pagamento di una multa, il ritiro temporaneo della patente e la condanna a servizi sociali.

Brooke sentenzia che non c’è più posto per Quinn nella vita di Eric: la Fuller ribatte che è stata comunque una moglie migliore per Eric di quella che fu Brooke, ma è ormai arresa al fatto che il marito preferirà sempre la Logan. Carter è sorpreso quando Eric e Ridge gli offrono una nuova chance: resterà alla Forrester Creations, a patto che cessi ogni contatto con Quinn e si occupi del divorzio come avvocato di Eric.