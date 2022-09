Beautiful, anticipazioni 9 settembre 2022: Bill a Justin, “sei morto per me!”

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 9 settembre 2022

Arriva il momento del confronto tra Justin (Aaron D. Spears) e Bill (Don Diamont). L’editore rigetta le scuse dell’avvocato e le sue ambizioni sulla Spencer Publications: Bill ha riconosciuto il lavoro dell’amico negli anni pagandolo profumatamente, non ha senso che Justin si aspettasse di ricevere il controllo della società come ricompensa. Bill giura che non lo perdonerà mai: è morto per lui. Tornato a casa, Liam (Scott Clifton) commenta con Hope (Annika Noelle) la ferita che il tradimento di Justin infliggerà a Bill.