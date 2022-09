Beautiful: ecco come finisce per Bill, Liam e Justin | Anticipazioni puntate italiane

Beautiful, trame italiane: lieto fine per Bill e Liam

Nelle puntate italiane di Beautiful, la storyline sulla morte di Vincent Walker si avvia al finale a passi veloci, almeno per quanto lo permetta la programmazione ad episodi frazionati adottata da Canale 5. Non mancano comunque molti episodi prima di mettere la parola fine alla vicenda: Hope Spencer scopre che Thomas Forrester è tenuto prigioniero da Justin Barber e riesce a liberarlo. I due si precipiteranno dal vice capo Baker per rivelare la verità dei fatti: si è trattato di un suicidio volontario, nato dall’intenzione di Vinny di incastrare Liam Spencer.

In quegli attimi, proprio Liam si preparerà ad essere trasferito in un carcere di maggiore sicurezza in attesa di processo. C’è da dire che Thomas e Hope si ritroveranno a non avere prove per avvalorare la loro versione, ma saranno salvati da un evento inaspettato: alla polizia verrà recapitato il cellulare di Thomas, con ancora il video della confessione di Vinny. Poco importa che Justin ci sia stato mostrato nell’atto di cancellare il filmato: in qualche modo il video esiste ancora e lo stesso Justin lo ha consegnato in forma anonima.

Spoiler italiani Beautiful: Bill scopre che Justin lo ha tradito

Hope, a quel punto, correrà per la prigione fino al veicolo che avrebbe dovuto trasferire Liam, informandolo dell’inaspettata rivelazione. Dalla procura arriverà la decisione di scarcerare immediatamente gli Spencer, dietro però un accordo: padre e figlio, infatti, hanno comunque commesso dei crimini, ma la pubblica accusa sarà disposta a condannarli solo al pagamento di una multa, alla sospensione temporanea della patente e all’obbligo di servizi sociali. Un risvolto sicuramente più leggero degli anni di prigione per omicidio che pendevano sulla testa di Liam.

Per Bill Spencer, in realtà, la parte più dolorosa arriverà con la scoperta che Justin Barber ha tramato contro di lui e la reazione dell’editore non si farà attendere. Bill, infatti, non sarà disposto a perdonare Justin, che non soltanto licenzierà ma ripudierà anche come amico. Sarà la fine, dunque, del loro lungo rapporto personale e professionale.

Beautiful, news italiane: Justin si rivolge a Ridge

Justin, tuttavia, non si leccherà le ferite a lungo: l’avvocato avrà l’ardire di presentarsi da Ridge Forrester! Lo stilista, in un primo momento, sarà deciso a far arrestare l’uomo per per aver rapito suo figlio Thomas, ma sarà proprio quest’ultimo ad invitare il padre a mostrare clemenza e soprattutto furbizia…

Justin, infatti, proporrà a Ridge di diventare per lui quello che è stato per Bill per molti anni, offrendo la sua conoscenza di tutti gli scheletri nascosti del passato dell’editore. Ridge si farà convincere ad accettare, vista l’allettante alleanza contro l’odiato avversario. Ma non aspettatevi grosse conseguenze: questo promettente cambio di schieramento di Justin non verrà sfruttato nonostante il suo potenziale e quindi almeno per ora, all’orizzonte, non ci sono guerre tra Ridge e Bill. A breve il personaggio di Justin Barber tornerà nuovamente ad eclissarsi dalle scene…