Beautiful: Flo esce di scena nelle puntate italiane | Anticipazioni

Anticipazioni Beautiful, puntate italiane: Flo Logan (Katrina Bowden) sta per “sparire”…

Dopo la recente uscita di scena di Zoe Buckingham, anche un altro recente innesto nel cast sta già per uscire di scena nelle puntate italiane di Beautiful. Si tratta di Flo Logan, interpretata da Katrina Bowden. Inserito in scena solo ad inizio 2019, il personaggio di Florence non sembra aver conquistato il pubblico della soap e, dopo molti tentativi di renderlo rilevante, anche gli autori sembrano aver rinunciato.

Ricordate? La figlia di Shauna venne convocata a Los Angeles da Reese Buckingham, di cui era visibilmente invaghita e che aveva conosciuto a Las Vegas: il medico, col vizio del gioco, era un frequentatore del casinò dove la ragazza lavorava come croupier ai tavoli. Dietro la ricompensa di cinquantamila dollari, Flo accettò di spacciarsi per la madre biologica di Beth Spencer, rapita al momento del parto e sostituita con una bimba nata morta. E, a posteriori, forse è già da lì che si è iniziato a sbagliare con Flo: nonostante non vedesse l’ora (citandola) di “rotolarsi tra le banconote”, alla ragazza è stato fatto cambiare subito registro.

Beautiful: Flo, un personaggio riuscito a metà?

Tuttavia, se a parole ci venne presentata come buona e vittima degli eventi, Flo si è comunque prestata alla recita. Poteva essere la ragazzaccia dal cuore d’oro, un po’ l’erede di Amber Moore, invece è mancata l’empatia da parte del pubblico. Protagonista di un continuo vittimismo, le sue colpe sono spesso state riversate in ogni modo su altri, in particolare su Thomas Forrester a cui, al contrario di Flo, ancora oggi viene rinfacciato il ruolo nel segreto di Beth (nonostante sia stato l’ultimo a scoprirlo).

Flo ha avuto mesi per parlare, trovandosi liberamente sola con la cugina Hope (sì, anche renderla parte di uno dei clan storici della soap non è bastato), ma a suo dire è stata sempre ostacolata da Reese, o da Zoe, o da sua madre o da Thomas. Eppure lei in prigione c’è finita, venendo salvata solo da un accordo con i federali, più interessati ai pesci grossi come Buckingham e i suoi aguzzini, ma la sua redenzione non è bastata al pubblico nonostante abbia poi addirittura donato un rene per salvare sua zia Katie.

Beautiful: per Flo non ci sarà un vero e proprio addio

Gli sceneggiatori hanno pensato bene anche di sacrificare la promettente Sally Spectra pur di dipingere Flo come una nuova eroina, ma anche in questo caso le cose non hanno funzionato e quindi si è deciso di gettare semplicemente la spugna. Peccato perché l’interprete ha tutto, bellezza inclusa, e forse bisognava solo lasciarla nei panni della “cattiva della situazione” per un altro po’, lasciando che col tempo conquistasse il pubblico e il suo percorso risultasse più credibile e coinvolgente.

Ora, dopo un lungo periodo passato a fare sporadiche apparizioni, Flo uscirà di scena, ma, attenzione, il suo sarà il tipico caso di “dissolvenza”. Non ci sarà infatti un vero e proprio addio, ma semplicemente smetterà di comparire in video. Sebbene lontano dagli occhi degli spettatori, Flo continuerà dunque a vivere la sua vita a Los Angeles, tra il lavoro alla Forrester Creations e l’amore con Wyatt Spencer.

Beautiful: anche Wyatt si vedrà sempre meno…

Ad oggi è ancora così nelle puntate americane della soap, dove anche il figlio di Bill e di Quinn è relegato in secondo piano, sbucando qua e là ma senza una propria trama. La produzione non si è mai espressa ufficialmente sull’addio di Flo, anzi, l’unica volta che Brad Bell ne ha fatto menzione ha sottolineato come continuasse a far parte della famiglia di Beautiful. Prima o poi, dunque, Flo ritornerà dall’oblio? Intanto, per quanto riguarda gli episodi in onda in Italia, vedremo Flo ancora per qualche ultima scena nelle prossime settimane.