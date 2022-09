Beautiful: Sheila è ora l’italoamericana Niccolina | Anticipazioni americane

Spoiler USA Beautiful: Sheila Carter diventa Niccolina, “Lina” per gli amici!

Come già vi avevamo riportato, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Sheila Carter ha finto la propria morte, divorata da un orso, arrivando ad amputarsi un dito del piede pur di convincere la polizia e i Forrester della propria dipartita. Stavolta, però, Sheila non aveva l’obiettivo di sparire ed iniziare una nuova vita da latitante, come spesso ha fatto in passato, ma è rimasta a Los Angeles ed è decisa ancora a conquistarsi un posto nella vita di Finn e del nipote Hayes.

Stando alle parole della Carter, gli altri suoi figli non vogliono avere niente a che fare con lei e il giovane medico rappresenta l’unica possibilità per coronare il sogno di una maternità sana e piena. E così la donna si rifiuterà di lasciare la città, come caldeggiato da Deacon Sharpe. Quest’ultimo, suo malgrado, si è ritrovato la scomoda coinquilina, dopo esserci finito a letto per errore.

Beautiful, puntate americane: Sheila inganna anche Hope

Ve lo avevamo raccontato: complice qualche bicchiere di troppo, Deacon non aveva riconosciuto Sheila dietro l’aspetto di una misteriosa rossa e solo il mattino successivo la Carter si è rivelata quando l’uomo si è accorto del dito mancante. Grazie ad una parrucca, al trucco e soprattutto ad una maschera di scena, Sheila può modificare il suo aspetto a sufficienza da non essere riconosciuta da coloro che la ritengono morta.

Sheila ha avuto conferma del successo del proprio camuffamento quando Hope Spencer, senza preavviso, si è presentata all’appartamento del padre, ritrovandosi di fronte la misteriosa donna. Sheila, che era riuscita a mascherarsi appena in tempo, si è dunque presentata come la nuova fiamma di Deacon, adottando un accento degli Stati Uniti del sud (particolare che perderemo in Italia con il doppiaggio) e sostenendo di chiamarsi Niccolina, “Lina” per gli amici. Un nome italiano, come intuito da Hope, che “Lina” ha spiegato significare “colei che vince”, chiaro riferimento alla sua capacità di cavarsela sempre.

Beautiful, trame americane: Sheila si avvicina a Finn e a… Steffy?

Sheila, non potendo avere la certezza che Hope non la riconoscesse, aveva afferrato un paio di forbici, nascoste dietro la schiena, pronta ad attaccare nel caso la figlia di Brooke non fosse caduta nel tranello. Deacon è comunque intervenuto in tempo, provando a minimizzare l’importanza della sua nuova relazione e riuscendo ad impedire a Hope di riconoscere Sheila. La giovane Logan, comunque, non ha potuto non provare una strana sensazione di familiarità di fronte alla sconosciuta…

Il pericolo scampato renderà Sheila ancora più audace e le prossime puntate americane vedranno Deacon alle prese con i tentativi di controllarla o quanto meno di limitare i danni. Sheila infatti, dietro le sembianze di Niccolina, riuscirà ad avvicinarsi a Finn, ma anche a Bill Spencer, facendo sudare freddo Deacon. In seguito la Carter oserà anche avvicinarsi all’abitazione di Steffy: farà il tipico “passo più lungo della gamba”?

Beautiful, spoiler USA: perché Deacon ha ancora a che fare con Sheila?

Intanto, perché Deacon accetta ancora di avere a che fare con Sheila? Ebbene, va detto che c’è una certa attrazione di fondo, tanto è vero che l’uomo ha finito per instaurare con Sheila un’amicizia di letto che sembra soddisfare entrambi. Inoltre Sheila, ovviamente, usa l’arma della minaccia: se lei andrà a fondo, lo trascinerà con sé. Deacon, infatti, si è ormai compromesso: l’aveva aiutata a sfuggire alla polizia e ora le ha dato un nascondiglio: essendo fuori di prigione su libertà vigilata, se venisse scoperto intrattenere qualsiasi rapporto con una criminale ricercata, verrebbe nuovamente arrestato!

Inoltre, Sheila vanta delle ricchezze: ha davvero molti soldi o sta solo millantando questo benessere? In effetti la donna sembra avere molte risorse per una che non lavora, ma Sheila non ha voluto chiarire la provenienza di quel denaro, assicurando a Deacon che preferirebbe non sapere come è riuscita ad averlo. Un modo sbrigativo da parte degli autori per non fornire ulteriori spiegazioni? Oppure scopriremo, prima o poi, come Sheila riesca a finanziarsi?

In ogni caso la Carter ha promesso a Deacon di liberarlo dalla sua vita precaria e misera, in caso lui volesse accettare dei soldi da lei. Sheila, infatti, ha sottolineato come Deacon sembri l’ombra di se stesso, barcamenandosi con un piccolo lavoretto a Il Giardino, quando in passato era stato proprietario di locali nonché manager di una propria etichetta di moda, la Sharpe Designs. Sheila è destinata a cambiare anche le sorti economiche di Deacon in futuro?