Beautiful: che fine ha fatto Sugar, l’aiutante di Sheila?

Beautiful: un personaggio scomparso molti anni fa, dov’è finito?

I fan storici di Beautiful non hanno mai dimenticato la storyline che, nel 2003, vide Sheila Carter (di ritorno tra pochi giorni nelle puntate italiane) rapire Ridge Forrester, Brooke Logan e Nick Marone in Sud America. Non lo fece da sola: certo, in quell’occasione poteva contare su un gruppo di mercenari, ma il suo braccio destro era una donna, Sugar, interpretata da Robin Mattson. Attrice notissima delle soap opera a stelle e strisce, la Mattson ha recitato in General Hospital, All My Children, Days of Our Lives, As The World Turns, ma, in Italia, è sicuramente ricordata per essere stata il volto di Gina Lockridge in Santa Barbara.

Nonostante la presenza di Sugar in Beautiful sia stata breve, tutti ce ne ricordiamo: era una guardia carceraria che aveva aiutato Sheila ad evadere di prigione e che aveva per la Carter una vera e propria idolatria che lasciava supporre qualcosa di più dietro questa sua ammirazione. Tuttavia rappresentò anche il punto debole del piano di Sheila, in quanto cadde vittima del finto tentativo di Nick di flirtare con lei, solo per riuscire a liberare se stesso e gli altri ostaggi.

La vicenda si chiuse con l’apparente morte di Ridge in una fornace accesa e l’intervento di Massimo Marone: Sheila e Sugar riuscirono però a scappare, usando come scudo una neonata che Sheila dichiarò essere Diana, una figlia avuta dopo la notte di passione trascorsa proprio con Massimo l’anno precedente (quando lui non era al corrente dell’identità dell’intrigante donna incontrata in un bar). Quando Sheila poi riemerse nelle vite dei Forrester, nel 2017, Sugar con lei non c’era e non è stata più nominata.

Beautiful: la storia di Sheila e Sugar

Tuttavia la loro storia criminosa non si esaurì con la fuga in Sud America, ma proseguì a Febbre D’Amore nel 2005. All’epoca Sheila viveva a Toronto, in Canada, sotto la falsa identità di Brenda Harris, con l’obiettivo di avvicinarsi a Scotty Grainger, il figlio dell’eterna rivale Lauren Fenmore. Sì, proprio lui era il bimbo che Sheila scambiò nella culla nel 1993, dando inizio alla lunga storia di scontri con Lauren.

Desiderosa di essere nuovamente sua madre e di rivoltarlo contro Lauren, Sheila aveva avvicinato Scotty in un corso di scrittura creativa, dandogli l’idea per un romanzo di esordio: la storia era di fatto quella che lo aveva visto al centro della faida tra la Carter e sua madre Lauren, solo sotto il punto di vista distorto di Sheila. Di lì a poco Sheila lo avrebbe seguito a Genoa City, dove il ragazzo avrebbe partecipato alle imminenti nozze della madre, con cui intendeva ricucire un rapporto sempre più distante: terrorizzata dalle possibili mire di Sheila, Lauren aveva sempre tenuto il figlio lontano, al sicuro nei collegi privati, non raccontandogli mai la terribile storia attorno alla sua nascita.

Nei mesi successivi, Sheila arrivò ad avvelenare Lauren tramite una collana regalatale da Scotty, che la fece precipitare in uno stato confusionale fatto da allucinazioni. Sheila colse l’occasione per avvicinarsi alla nemica, cercando di spingerla a buttarsi dal tetto della sua palazzina, ma fallì. Lauren, volendo essere certa di essersi solo immaginata la presenza di Sheila, andò a vederla di persona in una prigione psichiatrica: peccato che quella donna detenuta non fosse realmente la Carter, bensì Sugar! Sheila, con l’inganno, l’aveva costretta a sottoporsi ad una plastica che l’aveva resa una sua copia pressoché perfetta e, denunciandola alla polizia, la fece arrestare, così da assicurarsi una maggiore libertà di movimento. Per forza di cose Sugar non fu più interpretata da Robin Mattson, ma dalla stessa Kimberlin Brown che, dunque, si cimentò nel duplice ruolo.

Quella però non fu l’ultima apparizione di Sugar in versione “gemella” di Sheila: quando mesi dopo la Carter venne creduta morta nel crollo di un rifugio, nel quale era rinchiusa con Lauren, Scotty venne attaccato e pugnalato proprio da Sheila. La donna venne nuovamente arrestata, ma a Lauren non sfuggì un particolare: durante la loro esperienza nel rifugio, le due si erano azzuffate e Sheila si era rotta una gamba. Tuttavia, la Carter che attaccò Scotty non sembrava avere ferite e camminava benissimo, nonostante il troppo poco tempo trascorso per arrivare una guarigione completa.

E, infatti, Sheila, zoppicante, venne mostrata presentarsi nello studio di un chirurgo plastico, a cui mostrò la foto di una persona: solo due anni più tardi il pubblico di Febbre avrebbe scoperto l’identità della persona ritratta nell’immagine. Sheila avrebbe assunto l’aspetto della migliore amica di Lauren per poterle rubare il secondo figlio appena nato.

La vicenda si chiuse con la Carter, dotata di nuovo aspetto, morta per un colpo di pistola sparato dalla stessa Lauren. Con il ritorno di Sheila a Beautiful, nel 2017, in pratica è stato svelato che quella donna non era Sheila, anche se non è stato mai chiarito chi fosse. Per caso una mitomane? C’è chi ipotizza che fosse la stessa Sugar, ma in ogni caso dell’ex alleata di Sheila poi non si seppe più nulla.