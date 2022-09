Beautiful: torna lo scenario naturale dell’amore, ecco chi ci andrà stavolta | Anticipazioni americane

Beautiful, anticipazioni USA: Ridge, Brooke, Taylor e Steffy, nuova storyline in esterna

Come vi avevamo riportato, quest’autunno, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, è prevista una nuova location in esterna dove la soap girerà alcune puntate. E così, dopo essere tornati a viaggiare con gli episodi registrati a Montecarlo quest’estate, la produzione volerà in Colorado.

La meta, anche stavolta, non sarà una novità, visto che si tratta di Aspen, rinomata cittadina di turismo sciistico, che già in passato ha fatto da cornice alle vicende della soap. Soppiantando quella che, fino ad allora, era stata la meta montana preferita dai personaggi della soap, ovvero Big Bear, Aspen aveva ospitato i Forrester, i Logan e gli Spencer in più di un’occasione.

Tra l’altro, se quando si è trattato di Big Bear quasi si era registrato veramente fuori dal set di Beautiful, ad Aspen invece hanno trovato posto gli splendidi scenari locali dove, per esempio, Liam Spencer e Steffy Forrester avevano siglato le loro prime e totalmente improvvisate nozze, con una disperata Hope Logan testimone inerme della cerimonia (bloccata nella cabina della funivia sopra le loro teste, ricordate?).

L’anno successivo – sulle piste da sci – sempre la giovane Logan, offuscata dagli ansiolitici, aveva travolto Steffy, la quale decise di firmare i documenti dell’annullamento del matrimonio da Liam: il ragazzo, però, strappò i fogli, optando per le più lunghe pratiche di divorzio, non volendo cancellare un rapporto che per lui continuava ad avere un significato.

Beautiful, trame americane: Ridge, Brooke, Taylor e Steffy ad Aspen

Sempre ad Aspen, infine, Bill Spencer salì su una mongolfiera per un volo sui cieli con Brooke Logan, cambiando per sempre quella che, fino ad allora, era stata una pessima opinione della cognata: i due si innamorarono, mentre Katie aveva lasciato casa, figlio e marito, in preda alla depressione post partum.

A rivelare la destinazione del nuovo viaggio è stato il produttore Casey Kasprzyk durante la più recente puntata di Bold Live, approfondimento settimanale sulla soap che si tiene nell’account YouTube ufficiale di Beautiful: ricordando che ad Aspen Bill Spencer possiede uno chalet, ha anticipato che i personaggi che, per certo, parteciperanno alla trasferta saranno Ridge Forrester, Brooke Forrester, Taylor Hayes e Steffy Forrester Finnegan.

Beautiful, news USA: Ridge farà la scelta giusta?

Se avete letto le nostre anticipazioni per l’autunno americano, avrete già capito che queste saranno queste delle puntate decisive per il triangolo senior della soap, dove lo stilista, forse, prenderà una decisione duratura. Ma sarà così? Perché c’è puzza di nuovo tranello, che potrebbe forzare la mano di Ridge verso una decisione di cui poi potrebbe pentirsi. Sì, perchè sua figlia Steffy è decisa a farlo rimettere insieme alla madre, certa che con Brooke lui sarà destinato a soffrire per sempre.

Già nelle prossime puntate americane, Steffy saboterà una serata romantica tra Ridge e Brooke, mentre a peggiorare la situazione sarà un momento di vicinanza che la Logan condividerà con Bill Spencer. Avevamo lasciato quest’ultimo in odore di avvicinamento a Li Finnegan, ma per l’editore, evidentemente, la sbandata per Brooke non passa mai: non è chiaro cosa si diranno, ma ci sarà un abbraccio che verrà visto da Ridge, il quale non aveva fatto mistero di quanto i sentimenti irrisolti tra la moglie ed ex come Bill e Deacon lo innervosiscano. Ad Aspen, dunque, Ridge e Brooke ci arriveranno ancora insieme?

La troupe ha girato le scene in questione tra il 12 e il 13 settembre, in tempo per trasmetterle entro inizio novembre, ma le novità non sono finite: sempre nello stesso mese, infatti, verrà portata in scena una nuova sfilata, a distanza di anni dall’ultima passerella!