Questa alle 21.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello VIP, il longevo reality show prodotto da Endemol Shine Italy giunto quest’anno alla sua settima edizione. Alla conduzione, per la quarta stagione consecutiva, Alfonso Signorini, coadiuvato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli in qualità di opinioniste.

Oggi faranno il loro ingresso nella casa Giovanni Ciacci, Wilma Goich, Carolina Marconi, Edoardo Donnamaria e altri quattro concorrenti che andranno a completare un cast quanto mai variegato e promettente. Come reagiranno i vipponi presenti in casa da lunedì di fronte all’ingresso di otto nuove carismatiche personalità che andranno a scompigliare le dinamiche già createsi nel loft di Cinecittà?

In queste prime ore di convivenza non sono mancate le prime scintille tra gli inquilini, con Luca Salatino che in più di un’occasione si è fatto notare per il suo carattere genuino e soprattutto poco incline ai compromessi.

Occhio anche ad Amaurys Perez, dotato di una forte inclinazione al comando che potrebbe creare più di un problema agli uomini presenti nella casa, che già hanno avuto da ridire in confessionale riguardo allo charme dell’ex pallavolista. Non resta dunque che aspettare la messa in onda della seconda puntata del Grande Fratello VIP, che vi aspetta, in diretta dagli studi di Cinecittà, questa sera sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21.45.