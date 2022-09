Lunedì 26 settembre su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello VIP, il reality show di Mediaset condotto per il quarto anno consecutivo da Alfonso Signorini. Al suo fianco, le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che commenteranno in maniera sagace e pungente le peripezie dei ventitré concorrenti.

Oggi i riflettori saranno puntati in particolare su Luca Salatino, che riceverà la visita della fidanzata Soraya Allam, decisa a confrontarsi – oltre che con il compagno – anche e soprattutto con Elenoire Ferruzzi, che negli ultimi giorni ha dichiarato senza mezzi termini di provare una forte attrazione amorosa nei confronti del trentenne romano. Come reagirà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne quando si ritroverà di fronte l’ormai rivale in amore?

Non sarà però l’unico momento saliente della serata, visto che Giucas Casella, amatissimo concorrente della scorsa edizione del reality, tornerà nella casa più spiata d’Italia per un confronto con Attilio Romita, il quale più di una volta si è lasciato andare ad affermazioni decisamente poco carine nei confronti del paragnosta. Riusciranno a chiarirsi o continuerà questa piccola faida a distanza?

Occhio anche ai turbamenti di Sofia Giaele De Donà che, dopo aver raccontato le peculiarità del suo matrimonio aperto, ha riscontrato una certa diffidenza nei suoi confronti da parte degli altri coinquilini. Si prospetta dunque una terza puntata imperdibile, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21.45.