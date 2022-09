Ellen Pompeo: “Non lascerò mai (del tutto) Grey’s Anatomy”!

Grey’s Anatomy 19: intervista a Ellen Pompeo, presente solo in otto episodi

Dopo due decenni trascorsi nella stessa pelle, il binomio tra Meredith Grey e Grey’s Anatomy è diventato inscindibile. Parola di Ellen Pompeo, la quale in una lunga video-intervista al sito americano Deadline ha parlato della sua partecipazione (ridotta) nel più longevo medical drama, la cui diciannovesima stagione debutterà in America su Abc il prossimo giovedì 6 ottobre.

“Andrà tutto bene senza di me. Tornerò per il finale e vedremo se riusciremo a continuare anche per un ulteriore stagione“. Ha poi rimarcato il suo legame con la serie: “Farò sempre parte dello show. Sono produttrice esecutiva. Ho trascorso due decenni della mia carriera su quel set. È il mio cuore e la mia anima e non me ne andrò mai via del tutto finché sarà in onda“.

Parole che in qualche modo rincuorano i fan che dal lontano 2005 seguono fedelmente le vicende amorose e ospedaliere della dottoressa Grey. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla diciannovesima stagione? Dalle prime informazioni rilasciate, sappiamo che sarà proprio Meredith ad accogliere i nuovi specializzandi al Grey Sloan; per la nuova annata gli sceneggiatori hanno deciso di tornare alle origini della serie introducendo cinque nuovi medici, pronti ad imparare da colei che vent’anni prima si è trovata nella stessa identica situazione.

“La nuova stagione sarà divertente. Abbiamo deciso di dare il meglio che sappiamo fare: si riderà e ci saranno anche molti momenti commoventi“, ha detto la Pompeo nella video intervista con Deadline. Ha poi parlato con molto entusiasmo dei nuovi arrivati: “Stiamo cercando di dare alla serie una nuova generazione con cinque new entry portati in scena da grandi attori, entusiasti di essere sul set per raccontare queste storie. Un contributo, il loro, che renderà tutto più fresco“.

Al momento non è dato sapere come verrà giustificata l’assenza della protagonista (ricordiamo che apparirà in solo in otto episodi). Krista Vernoff, showrunner di Greys’ Anatomy, ha semplicemente anticipato che “Meredith non sarà in Minnesota” e dunque è da escludere una fuga d’amore con il dottor Nick Marsh (Scott Speedman), che ricordiamo è stato promosso a regular).

Proprio in questi giorni, Ellen Pompeo si trova sul set di Orphan, una miniserie Hulu ispirata alla vera storia di Natalia Grace, la ragazzina ucraina affetta da una rara forma di nanismo, accusata dai genitori adottivi di essere un’adulta sociopatica che ha più volte attentato alle loro vite.