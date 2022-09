Il paradiso delle signore 7: ecco quando Gloria uscirà dal carcere (e cosa succederà a quel punto con Ezio e Veronica) | Anticipazioni

Presto Gloria Moreau libera a Il paradiso delle signore

Gioia in arrivo a Il paradiso delle signore 7 per Gloria (Lara Komar) e Stefania (Grace Ambrose) e per tutti gli amanti della famiglia Colombo! Dopo tante sofferenze Gloria rivedrà finalmente la luce del sole da donna libera, e potrà abbracciare Stefania ed essere sua madre senza più ombre né segreti, ora che la figlia l’ha perdonata e tutti conoscono la verità sulla sua identità.

Ma come e quando avverrà tutto questo esattamente? E cosa succederà a quel punto con il legittimo marito Ezio Colombo (Massimo Poggio) e la di lui compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo)?

La puntata da segnarsi è la numero 20 di questa settima stagione, attualmente prevista in onda per il 7 ottobre 2022 (nodo al fazzoletto!). Ed ecco come Gloria uscirà dal carcere dove è stata rinchiusa oltre cinque mesi: proprio nel momento in cui tutti gli sforzi di Stefania per sensibilizzare opinione pubblica e autorità sull’ingiusta condanna sembreranno vani, un telegramma arriverà a Stefania annunciando la Grazia per Gloria. Sua madre è libera!

Inutile dire che nei giorni successivi sarà festa grande sia per la famiglia Colombo, sia a casa ragazze dove Irene (Francesca Del Fa) e Maria (Chiara Russo) non hanno mai smesso di sentire la mancanza della loro capocommessa, e sia per Gemma (Gaia Bavaro) che si sta dimostrando profondamente pentita per il ricatto che ha portato Gloria in manette.

Ma la festa più emozionante attenderà Gloria al Paradiso, quando – accompagnata da Ezio e Stefania – ritornerà nel luogo che l’aveva accolta e le ha fatto da casa per quasi due anni: rivederla libera e stretta a Stefania sarà per tutti una grande emozione!

Tutto perfetto dunque? In realtà, inevitabilmente c’è qualcuno a cui il ritorno di Gloria porterà un’ombra nel cuore, e forse non solo quella. Stiamo parlando naturalmente di Veronica, l’attuale compagna di Ezio, che sperava nell’imminente annullamento del matrimonio dei coniugi “Colombo” per poter finalmente convolare lei a nozze con l’uomo che ama.

Difficile conciliare tutto questo, nel 1963, con una legittima signora Colombo in libertà. Ancora più difficile per Veronica odiare la “rivale”, soprattutto dopo averla conosciuta: come abbiamo visto a inizio stagione, la Zanatta è rimasta molto colpita dalla storia di Gloria raccontata da Stefania nel libro, tanto da recarsi in carcere da Gloria per chiederle perdono per i suoi giudizi affrettati su di lei, oltre che per le azioni della figlia Gemma che l’hanno portata a costituirsi.

Tuttavia, le anticipazioni ci dicono che Veronica – superata la gioia dei primi giorni – inizierà ad essere preoccupata per la presenza di Gloria nella vita di Ezio e Stefania (e Gemma!), anche perché, nell’immediatezza della tragedia del Vajont, la Moreau deciderà di usare la sua ritrovata libertà – e forse anche il cospicuo patrimonio ereditato dalla vera Madame Moreau che l’aveva adottata in Francia – per unirsi alle iniziative di solidarietà del Paradiso per le vittime.

Di fronte a tanti imprevisti cambiamenti, riuscirà Ezio a proseguire nella richiesta dell’annullamento e soprattutto a restare indifferente alla moglie che tanto ha amato in passato? E tutta la sua preoccupazione in merito porterà a dei gesti inconsulti da parte di Veronica?

Nella nostra recente intervista a Valentina Bartolo, la sua interprete definisce Veronica una donna “che vuole rispettare Gloria perché, in qualche modo, è stata l’amore dell’uomo che ama. Questo è un fatto che Veronica considera, ma è chiaro che poi è mossa dai sentimenti che prova per Ezio e dal bisogno esistenziale di essere l’unica“. E aggiunge: “Ritengo che sia “pazza” come lo è chiunque dà retta ai suoi impulsi. Questo, per me come attrice, è stato molto figo da portare in scena“.

Qualche sospetto su azioni non proprio lineari di Veronica dunque viene. Ma tutto questo non sembra imminente, anzi: per ora la Zanatta cercherà di tenere sotto controllo la propria inquietudine e di distendere gli animi.

Veronica infatti arriverà perfino a invitare a cena Gloria a Casa Colombo, per dimostrare le sue buone intenzioni e la possibilità di proseguire le vite di tutti in un clima di cordialità. Gloria sia pure con una certa preoccupazione accetterà l’invito… ma come andrà davvero quella cena? Vi anticipiamo che una telefonata potrebbe arrivare a sconvolgere gli equilibri… Tornate a seguirci perché ne riparleremo!