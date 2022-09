Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Gemma chiederà perdono a Stefania ma lei…

Gemma de Il paradiso delle signore torna a Milano con più di un obiettivo, anticipazioni

Un inatteso ritorno a casa sta per sorprendere la famiglia Colombo: Gemma (Gaia Bavaro), “esiliata in Convento” dalla madre Veronica (Valentina Bartolo) per punizione dopo il ricatto a Stefania (Grace Ambrose), sta tornando a Milano. Anzi, per l’esattezza, quando telefona alla madre per chiederle di riammetterla a casa Colombo con Ezio (Massimo Poggio), Gemma all’insaputa di tutti a Milano c’è già…

Ma facciamo un passo indietro: la parte finale dell’ultima stagione ha visto il progressivo avvicinarsi di Stefania e Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), sempre più vicini dopo la sconvolgente rivelazione sull’identità di Gloria Moreau (Lara Komar), in realtà Gloria Colombo, madre segreta di Stefania, moglie di Ezio e soprattutto latitante in fuga da una ingiusta condanna. In quei giorni difficili, Marco è stato molto vicino a Stefania e la condivisione del segreto, oltre al fatto che lui fosse l’unico a non aver mentito a Stefania su una questione così fondamentale, li ha uniti molto… fino a un bacio!

Marco, però, all’epoca era fidanzato con Gemma, con tanto di presentazioni a Villa Guarnieri e a Casa Colombo, per cui la giovane Zanatta si fidava delle sue intenzioni e dell’affetto di Stefania, con cui il rapporto si era evoluto nei mesi da “sgradita rivale” a “sorella accettata e amata”, al punto che Gemma stessa si era prodigata per riavvicinare Stefania alla madre Gloria (forse anche per farsi perdonare la lettera minatoria inviata mesi prima a Gloria stessa…).

Insomma: diversi giorni dopo il bacio scambiato con Stefania e pochi minuti prima della cena che avrebbe sancito il fidanzamento ufficiale con Gemma, Marco ha lasciato quest’ultima. Ciò ha provocato il furore della Contessa di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), che non ha apprezzato né il gesto poco coerente e né soprattutto il fatto che la ragazza per cui Marco ha lasciato la sua approvatissima fidanzata fosse un’altra Venere, nonché “sorellastra” della prima.

Gemma ha quindi dovuto prendere atto della fine della storia su cui aveva investito molto, e che negli ultimi tempi aveva sospettato fosse messa in crisi proprio da Stefania (nonostante la ragazza negasse e non le avesse raccontato né del bacio né dei sentimenti condivisi con Marco). Tutto è precipitato nelle ultime due settimane, quando Gemma si è trovata davanti Stefania e Marco innamorati che si scambiavano un bacio proprio davanti al Paradiso… e ha così perso la testa!

Incalzando Stefania, Gemma ha prima ottenuto la verità – ma ormai era tardi – e ha poi sottoposto la sorellastra a un crudele ricatto: se non avesse lasciato entro cinque giorni Marco, avrebbe denunciato Gloria, portando la madre di Stefania a un infamante arresto. Stefania, terrorizzata dal perdere la mamma appena ritrovata, ha ceduto al ricatto rifiutando la proposta di matrimonio di Marco e lasciandolo, ma la Moreau ha intuito che qualcosa non andava…

E così, ottenuta la verità da Irene (Francesca Del Fa), nell’ultima puntata della scorsa stagione Gloria si è consegnata lei stessa ai Carabinieri e dunque a una lunga condanna da scontare in carcere (come stiamo vedendo nelle puntate in onda in questi giorni), pur di salvaguardare la possibilità di Stefania di vivere il suo amore.

Trame Il paradiso delle signore 7: Stefania “fredda” con Gemma

E siamo al presente: Gemma ha passato gli ultimi mesi in convento, spedita in punizione dalla madre Veronica, che abbiamo visto chiedere perdono a Gloria proprio nella seconda puntata di questa nuova annata. Sappiamo che Gloria quel perdono lo ha già concesso, sia a Veronica che a Gemma, ma gli altri membri della famiglia? E che dire del lavoro al Paradiso, che Gemma ha evidentemente perso?

Veronica sembra del tutto contraria a riammettere Gemma a casa Colombo, mentre Ezio – che pur non essendo il padre di Gemma le ha fatto da vice-padre negli ultimi anni ed è molto affezionato alla ragazza – vorrebbe darle una possibilità.

E attenzione perchè proprio questo sta per accadere: Gemma riappare a Milano all’insaputa di tutti e sentendosi una presenza sgradita alla madre. Roberto (Filippo Scarafia) la incontrerà e avvertirà Ezio, che affronterà Gemma – probabilmente sarà qui che vedremo lo struggente abbraccio presente nella clip promozionale tra i due in piazzetta – e si deciderà a riportarla a casa, nonostante il parere contrario di Veronica.

Ma come e quando Gemma affronterà Stefania, che in questi mesi ha dovuto vedere sua madre in carcere, sottoposta alla privazione della libertà e in manette, in gran parte per responsabilità di Gemma?

Le anticipazioni suggeriscono di attendere con particolare attenzione la puntata di lunedì 19 settembre (nodo al fazzoletto!), in cui – dopo un difficile ritorno al Paradiso delle Signore – Gemma troverà il coraggio di affrontare Stefania e chiederle perdono per ciò che le ha fatto.

A quel punto quale sarà la reazione di Stefania? Sembra che – a differenza della comprensione mostrata in passato – la giovane Colombo questa volta non sarà così disposta ad accettare di nuovo Gemma nella sua vita e soprattutto nel suo cuore; gli spoiler specificano infatti che Stefania accetterà le sue scuse ma rimarrà molto fredda nei suoi riguardi, probabilmente anche per via del difficile distacco vissuto con la madre Gloria (che ha dovuto lasciare e vedere tornare in carcere alla fine della festa di fidanzamento).

Tutto finito tra le due sorelle, o sorellastre, dunque? In realtà no: vi anticipiamo che Gemma continuerà a sperare in un’apertura da parte di Stefania (a cui dunque non ha mai smesso di voler bene), che la stessa Stefania e le Veneri potrebbero sorprenderci per quanto riguarda la riammissione di Gemma al lavoro al Paradiso… e che qualcosa alla fine scalfirà la corazza di Stefania dando vita a un futuro riavvicinamento! Ma di questo vi riparleremo…

Intanto, una nota sorprendente – e segreta – colorerà la vita di Gemma; oltre a riavvicinarsi alla sua famiglia, la giovane Zanatta ha un secondo obiettivo per cui è tornata a Milano: trovare una famiglia per il piccolo Luigino, un bimbo con cui ha avuto a che fare in convento.

E attenzione perché questa linea arriverà a coinvolgere anche Don Saverio (Andrea Lolli) – con un’inedita collaborazione tra il parroco e la venere fulva – e anche la nipote di lui Clara (la nuova venere interpretata da Elvira Camarrone), verso la quale Gemma mostrerà una generosità che potrebbe dimostrare che tutto l’affetto e l’apertura che aveva vissuto con Stefania, alla fine, non erano state vane. Ma anche di questo torneremo a parlare presto!