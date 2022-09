Spoiler Il paradiso delle signore 7: Matilde alla guida del Paradiso?

La new entry Matilde Frigerio in Sant’Erasmo (Chiara Baschetti) ha subito incuriosito tutti gli spettatori del daily de Il Paradiso delle Signore per la personalità forte e fragile allo stesso tempo: moglie di Tancredi di Sant’Erasmo, donna indipendente, volitiva e capace di sostenere le sue ragioni perfino di fronte alla temibile Contessa Adelaide (Vanessa Gravina), Matilde non perde occasione per sottolineare al marito quanto desideri che lui le riconosca rispetto e indipendenza, ma poi quando lui la chiama… non riesce a dirgli di no! Salvo poi pentirsene.

Abbiamo avuto un esempio lampante la scorsa settimana, la sera in cui Tancredi l’ha convocata all’improvviso in un albergo di Milano, e Matilde è accorsa… Peccato che poi lui le abbia fatto attendere un’ora e lei se ne sia andata senza ascoltare ciò che il marito aveva da dirle.

Quella sera stessa tra l’altro è avvenuta la presentazione ufficiale di Stefania (Grace Ambrose) a Tancredi come fidanzata di Marco (Moisé Curia). Offscreen necessariamente, in quanto il personaggio di Tancredi – sebbene al centro delle trame da diverso tempo – in realtà non si è mai visto! Almeno finora: la situazione potrebbe cambiare presto se venissero confermate le indiscrezioni secondo cui a interpretare Tancredi di Sant’Erasmo sarebbe stato scelto Flavio Parenti.

Ma torniamo a Matilde: lo scorso venerdì Tancredi è stato nominato presidente del Circolo della Stampa di Torino, ed era questo che intendeva comunicare alla moglie, chiedendole di comparire al suo fianco nonostante la loro separazione (da lei voluta) in modo da mostrare un perfetto quadro da famiglia unita e aristocratica.

Tale richiesta ha mandato in crisi Matilde – che già aveva promesso a Marco di partecipare alla presentazione del libro di Stefania – ma che alla fine lei ha esaudito, recandosi a Milano per presenziare alla nomina al fianco del marito nonostante le loro forti divergenze. Risultato? L’ennesima delusione da parte del consorte, forse troppo impegnato nel suo lavoro per dedicarle attenzioni. Quel che è certo è che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) se l’è vista ritornare davanti al Paradiso elegantissima ma in lacrime. E non è rimasto insensibile alla visione…

A giudicare dalle anticipazioni, la relazione tra Matilde e Tancredi sembra però ben lontana dal risolversi, al punto che nelle puntate di questa settimana, anche dopo l’ultima delusione da parte dell’uomo e nonostante Marco la inciti a liberarsi di “un marito arrogante ed egoista come mio fratello”, Matilde rivelerà di sperare ancora in un cambiamento che riporti alla luce il Tancredi di cui si è innamorata tanti anni prima. E l’illusione sembrerà assumere concretezza quando Matilde si convincerà che Tancredi sia disposto ad affidarle i soldi provenienti dall’assicurazione del mobilificio, andato in fumo durante l’incendio. Peccato che così non sarà…

Ed è questo a determinare la decisione da parte di Matilde di fermarsi a Milano, anche per via dell’insistenza del cognato Marco e di Adelaide. Non solo: presto vedremo la moglie del Conte di Sant’Erasmo al posto di Adelaide alla guida del Paradiso, come amministratrice in suo nome, ed è inevitabile che questo la porti a lavorare a stretto contatto, ma su fronti opposti, proprio con Vittorio. Chissà che questa nuova presenza femminile al grande magazzino non porti diverse sorprese, sia a suo marito che ai membri della sua famiglia…

Cosa aspetta dunque Matilde nel mondo del Paradiso? Cosa accadrà ora che Vittorio e Matilde si ritroveranno a lavorare uno accanto all’altra nel grande magazzino? Tra conflitti e simpatia, si mormora della nascita di un rapporto inaspettato… ma per scoprirlo non rimane che guardare i prossimi episodi!

L’interrogativo più grande però resta quello su Tancredi. Per lui Matilde, l’amore della sua vita, resta il suo punto debole e lo rende vulnerabile, ma non così tanto da accettare le rivendicazioni di lei. Come cambierà il rapporto dei due coniugi ora che Matilde è a Milano? Continuate a seguirci perché presto ne riparleremo…