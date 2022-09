Il paradiso delle Signore 7: Gemma rifiuta di tornare al Paradiso, ma qualcuno la vuole lì dentro…

Il paradiso delle signore 7, anticipazioni: Gemma, una nuova amicizia sta per cominciare!

Inizio di stagione travagliato per il personaggio di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), che si trova a pagare le conseguenze del ricatto ai danni di Stefania (Grace Ambrose) con cui ha concluso la scorsa stagione. Come ricorderete, ferita dal tradimento subito dalla sorellastra e dal fidanzato Marco (Moise Curia), la venere dai capelli rossi aveva sottoposto la ragazza a una scelta impossibile: lasciare il giovane Sant’Erasmo o vedere sua madre Gloria Moreau (Lara Komar) denunciata alle autorità come la latitante Gloria Colombo, in fuga da 15 anni.

Per salvare la madre, Stefania aveva dunque lasciato Marco, ma Gloria – scoperto tutto – si era consegnata spontaneamente ai carabinieri, finendo così in carcere a scontare l’ingiusta condanna (per procurato aborto e abuso della professione medica (QUI tutta la storia per chi l’avesse persa).

Il paradiso delle signore 7: non tutto è perduto per Gemma

Ed eccoci dunque all’oggi (o meglio al settembre 1963, epoca in cui la serie è ambientata): Gemma ha passato l’estate in convento bramando di ritrovare la sua famiglia, ovvero la madre Veronica (Valentina Bartolo) e il quasi patrigno Ezio Colombo (Massimo Poggio), e questo sembra averlo ottenuto nel momento in cui Ezio si è imposto e l’ha riportata a casa, nonostante gli strali della compagna che ancora non perdona alla figlia l’alzata di ingegno (che, ricordiamolo, ha tra l’altro reso impossibile il matrimonio tra lei ed Ezio, visto che la legittima Signora Colombo ora è ufficialmente viva, nonché detenuta).

Tutto il resto, però, sembra perduto per Gemma: il lavoro al Paradiso delle signore e soprattutto l’affetto di Stefania. Quest’ultima, anzi, ha manifestato un filo di gelosia per le attenzioni di Ezio, suo padre, proprio nei confronti della figliastra a cui si deve la dolorosa detenzione di Gloria (tanto più dopo avere riabbracciato la madre alla festa di fidanzamento con Marco, ma solo per vederle poi rimettere le manette proprio davanti ai suoi occhi).

Paradiso 7: Ezio risolve il disagio di Gemma

Sul primo fronte però, le cose potrebbero presto cambiare: abbiamo visto nelle ultime puntate Roberto Landi (Filippo Scarafia) prendere a cuore il caso di Gemma e sondare il terreno con Vittorio (Alessandro Tersigni) e con le Veneri riguardo a un reintegro della Zanatta al Paradiso, ottenendo una cauta apertura dal Conti. La più netta delle opposizioni è arrivata invece da Irene (Francesca Del Fa), che non ha mancato di esprimere tutto il suo rancore alla stessa Gemma quando lei ha osato ripresentarsi in galleria, mentre una “particolare” votazione è stata messa in opera dalle ragazze in spogliatoio.

Paola (Elisa Cheli) ed Elvira (Clara Danese) si sono astenute, mentre Clara (Elvira Camarrone) si è schierata platealmente a favore di Gemma, perdendo ulteriori punti con Irene (e potrebbe presto costarle caro…); Maria (Chiara Russo) è stata più possibilista ma alla fine ha riconosciuto che l’unica a potersi esprimere è Stefania stessa, la quale ha ribadito che probabilmente non perdonerà mai Gemma ma, considerata la solitudine della ragazza e la pienezza invece della sua vita attuale, alla fine ha votato per il reintegro.

Tutto risolto per Gemma dunque? In realtà no, perché – nelle imminenti puntate – la ragazza sulle prime rifiuterà di tornare al Paradiso, adducendo l’improbabile scusa di un altro lavoro già trovato. Sarà Ezio a capire che si tratta di una bugia e a risolvere anche il disagio di Gemma che vi si nasconde dietro. E così, la fulva venere tornerà al suo posto, in un contesto dove però tutto è cambiato: la “sorellastra” a cui ancora vuole bene – e a cui ha chiesto perdono nella struggente scena andata in onda sabato – la tiene a distanza e inoltre la capocommessa non è la dolce Gloria ma l’arrabbiatissima Irene.

Clara e Gemma diventano amiche

Gemma però nel bene e nel male non è tipo da lasciarsi abbattere e lo dimostrerà ancora una volta: quando Irene tenterà di mettere in difficoltà Clara, la venere che proprio non ritiene all’altezza del Paradiso (e che per di più osa sfidarla ogni cinque minuti), sarà proprio Gemma ad aiutare la new entry!

Clara a modo suo ricambierà la gentilezza, raccontando a Veronica tutto ciò che Gemma le ha chiesto di mantenere segreto, e cioè quanto Gemma stessa si sia impegnata per trovare una famiglia al piccolo orfano Luigino, conosciuto in convento. Un gesto di generosità disinteressata, che Gemma ha compiuto all’insaputa di tutti e che infatti aveva intimato alla nipote del parroco di non raccontare a nessuno. Soprattutto a sua madre, che dall’inizio di questa stagione le sta dimostrando una continua altalena di affetto, sfiducia e rancore.

Clara però si è già dimostrata in pochi giorni più attenta alla sostanza che alla forma e molto poco incline a rispettare regole e ruoli, pur di dire la sua. E nei confronti di Gemma inizia a nutrire un senso di protezione, oltre alla gratitudine professionale. Che quell’improbabile alleanza per sopravvivere all’ostilità di Irene stia per dare vita a una nuova amicizia all’ombra del Paradiso?

Quel che è certo è che per Gemma la persona più importante dentro il Paradiso è e resta Stefania, ed è in un segnale di apertura anche minimo da parte di lei che la Zanatta continuerà a sperare. Apparentemente invano, ma chissà che presto – già sul finire della prossima settimana – qualcosa non si sblocchi nel cuore di quella che nonostante tutti gli errori considera ancora, come ha detto a Clara, sua sorella… Ne riparleremo!