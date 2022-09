Imma Tataranni: la fiction torna su Rai 1 con quattro nuovi episodi | Anticipazioni

Imma Tataranni, sostituto procuratore: la serie tv ritorna dal 27 settembre su Rai 1

Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno, da questa sera (martedì 27 settembre) su Rai 1 torna il sostituto procuratore più stravagante e colorato della fiction italiana: Imma Tataranni, la fortunata serie tv tratta dai romanzi di Mariolina Venezia ambientata nella scenografica città di Matera, che vede protagonista la talentuosa attrice Vanessa Scalera.

Al centro delle quattro puntate, oltre a nuovi casi da risolvere, Imma dovrà affrontare il peso di una profonda crisi matrimoniale con Pietro (Massimiliano Gallo), causata dal bel collega Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice). De Ruggeri, infatti, nell’ultima puntata trasmessa lo scorso novembre, ha visto la moglie (che gli aveva detto di essere rimasta in Procura) salire in macchina con il giovane collega e, insospettito da quella inaspettata bugia, li aveva seguiti fino a vederli entrare a casa di lui, fraintendendo la situazione. L’uomo, però, non sa che poco dopo i due sono stati raggiunti da due agenti della Direzione Investigativa Antimafia che scortavano Bruno, incappucciato.

Si riparte dunque da questo grande interrogativo di Pietro, il quale riceverà sul suo cellulare anche una foto molto compromettente in cui si vede il giovane maresciallo molto vicino a sua moglie. A poco serviranno le giustificazioni di Imma: Pietro è convinto che tra i due ci sia stato qualcosa e l’esuberante protagonista dovrà fare l’impossibile per dimostrargli che il suo rapporto con Ippazio è solo professionale (o quasi). Ci riuscirà? Da mettere in conto che questo equivoco potrebbe far saltare anche l’imminente matrimonio di Calogiuri con la collega Jessica (Ester Pantano).

Tante domande che troveranno risposta nelle ultime quattro puntate di questa seconda imperdibile stagione (lo scorso autunno i primi quattro appuntamenti hanno ottenuto una media superiore ai cinque milioni di spettatori); non perdete dunque il doppio appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore in onda martedì 27 e giovedì 29 settembre, in prima serata su Rai 1.