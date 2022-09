Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il piano di ALEXANDRA su ROBERT

Annunciata come “erede di Ariane Kalenberg”, Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) sarà in realtà molto diversa dalla dark lady che l’ha preceduta. Alcune caratteristiche, però, accomuneranno questi due potenti personaggi femminili: fascino, arguzia e determinazione.

Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Alexandra non esiterà a sfruttare persone estranee ai suoi progetti per portare avanti i propri obiettivi. E tra queste ci sarà anche Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra vuole vendere parte del Fürstenhof

Se Ariane (Viola Wedekind) arrivò al Fürstenhof con l’obiettivo di distruggere l’hotel ed il suo proprietario, per Alexandra il discorso sarà diverso. La Schwarzbach sarà infatti in parte spinta dal desiderio di rivalsa nei confronti di Christoph (Dieter Bach), ma avrà anche dei forti interessi economici nel Fürstenhof…

Come vi abbiamo anticipato, la donna – insieme al marito Markus (Timo Ben Schöfer) – intende infatti vendere l’ala est dell’hotel per trasformarla in appartamenti di lusso e risanare le finanze della sua azienda. Ma come convincere gli altri comproprietari? Se Christoph sarà disposto ad aiutare Alexandra in quanto ancora innamorato di lei, per gli altri Saalfeld il discorso sarà ben diverso…

Werner (Dirk Galuba) e Robert – che ovviamente non sapranno nulla dei reali progetti degli Schwarzbach – saranno infatti molto preoccupati dall’arrivo di nuovi azionisti esterni in quello che doveva essere un albergo a conduzione familiare. E così Alexandra dovrà pensare ad un’alternativa…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus e Alexandra vogliono usare Robert

Ma torniamo a Robert. Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’uomo vedrà finire la sua relazione con Cornelia (Deborah Müller) nonostante i due avessero deciso di sposarsi. Un duro colpo per l’albergatore, che proverà a distrarsi dedicandosi a ciò che ama in assoluto di più: lavorare in cucina! Anche qui, però, non tarderanno a presentarsi dei problemi…

Come sappiamo, il ristorante del Fürstenhof è infatti il regno di André (Joachim Lätsch), che finirà per scontrarsi costantemente con il nipote. Una situazione che non sfuggirà agli Scharzbach. Capendo che i conflitti tra zio e nipote sono il punto debole della famiglia, Markus farà a Robert una proposta decisamente allettante: utilizzare il ricavato della vendita dell’ala est dell’hotel per costruire una pensione con un ristorante tutto suo!

Benché tentato, alla fine Saalfeld rifiuterà in quanto non si fiderà degli Schwarzbach. E così Alexandra dovrà cambiare strategia: raccoglierà informazioni private su Robert che poi userà abilmente per avvicinarsi a lui nella speranza di portarlo dalla propria parte. Il piano della donna andrà in porto?

(Puntate 3897-3902, in onda in Germania dal 26 settembre al 4 ottobre2022)