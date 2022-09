Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: proposta di CHRISTOPH ad ALEXANDRA

In amore come negli affari, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) è abituato ad andare sempre fino in fondo… costi quel che costi! E così, quando nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore ritroverà colei che crede essere l’amore della sua vita, l’albergatore non esiterà a giocarsi tutto per amor suo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Christoph, Alexandra e Markus

Quando Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) dovrà scegliere a chi affidare la continuazione della sua vendetta contro Christoph, non avrà dubbi: Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Lasciata dall’albergatore per una donna più ricca, la Schwarzbach non ha infatti mai superato l’affronto subito ed ha dunque tutti i motivi per odiare il suo ex. Il cuore, però, a volte gioca dei brutti scherzi…

Quando Alexandra arriverà al Fürstenhof determinata a rivalersi su Christoph, infatti, si renderà conto di amare ancora quest’ultimo. Peccato solo che – mentre Saalfeld è single – lei sia sposata con Markus (Timo Ben Schöfer), vecchio amico dell’albergatore.

La situazione si complicherà ulteriormente quando Markus si presenterà a sorpresa al Fürstenhof e capirà velocemente che Christoph ha messo gli occhi su Alexandra. Convinto che quest’ultima gli resterà fedele, Markus penserà dunque bene di usarla per attirare il rivale in una trappola e poi umiliarlo.

Purtroppo per lui, però, la sua battaglia è tutt’altro che vinta…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph vuole fuggire insieme ad Alexandra

Intuendo che Alexandra ama lui e non il marito, Christoph tenterà il tutto per tutto e si appellerà alla sua amata, implorandola di essere sincera con se stessa riguardo ai propri sentimenti. Un appello che non cadrà nel vuoto…

La Schwarzbach capirà infatti che il suo cuore è sempre appartenuto a Saalfeld e deciderà dunque di lasciarsi finalmente andare ai suoi sentimenti. A quel punto Christoph farà alla sua amata una proposta tanto folle quanto romantica: fuggire insieme per rifarsi una vita lontani da tutti!

Inutile dire che Alexandra sarà molto tentata dalla proposta dell’albergatore, ma sarà frenata dal timore di perdere per sempre la propria famiglia. E, proprio mentre la donna sarà tormentata da quel terribile dilemma, al Fürstenhof comparirà niente altri che sua figlia Eleni (Dorothée Neff)…

(Puntate 3910-2, in onda in Germania dal 13 al 17 ottobre 2022)