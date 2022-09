Tempesta d’amore, anticipazioni dal 25 settembre al 1° ottobre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 25 settembre a sabato 1° ottobre 2022

Robert rimanda la partenza per aiutare André a ottenere una seconda stella. Quando Konopka sta per servire la pietanza al valutatore del ristorante, però, accade un incidente…

Gerry viene a sapere che Shirin sogna di acquistare un salone di bellezza in vendita in paese, ma non può permetterselo. Il ragazzo decide dunque di ricominciare segretamente ad allenarsi a golf nella speranza di vincere il premio in denaro per poter aiutare la sua amata.

Florian riceve un’allettante offerta di lavoro dagli Stati Uniti, che però richiede una decisione rapida. Il guardacaccia vorrebbe parlarne con Maja, ma in questo modo infrangerebbe la promessa fatta a Hannes. Indeciso sul da farsi, ne parla con Max, non accorgendosi che qualcuno li sta ascoltando…

Cornelia è felicissima nel vedere che Robert è rimasto al Fürstenhof, ma lui chiarisce subito di aver solo rimandato la partenza. Per distrarsi dal dolore, la donna va a fare un giro sulla moto di Alfons…

Constanze rivela a Maja che Florian vuole trasferirsi negli Stati Uniti, fingendo di stupirsi che la sorellastra non ne sappia nulla. Delusa da Florian, Maja si distrae passando nel tempo con Hannes, finendo per ritrovarsi bloccata per la notte in una baita romantica insieme al ragazzo.

Cornelia ha un incidente in moto e rimane a terra incosciente. I Sonnbichler si preoccupano per la scomparsa della donna e danno immediatamente l’allarme. Mentre la polizia viene allertata, la povera Cornelia viene trovata da niente altri che Ariane…

Rosalie progetta di far ubriacare il valutatore di ristoranti per scoprire se André otterrà la seconda stella. Il suo piano, però, prende una direzione inaspettata..