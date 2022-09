Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la delusione di FLORIAN

Un terribile malinteso rischierà di rovinare la storia d’amore di Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, le bugie di Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) porteranno infatti il giovane guardacaccia a prendere una decisione drastica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian vuole andare negli Stati Uniti

Sono trascorsi ormai mesi da quando Maja e Florian si sono lasciati per l’ultima volta, ma ora – dopo aver superato mille ostacoli – i due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore sembrano ormai pronti a tornare insieme. Peccato solo che qualcuno tenterà in tutti i modi di impedirlo…

Dopo aver scoperto che il rivale intende dichiararsi alla von Thalheim, Hannes ha infatti fatto leva sul suo buon cuore per strappargli una promessa: concedergli due settimane di tempo per provare a riconquistare la ragazza.

Convinto che la sua amata non cederebbe mai alle avances del suo ex, Florian si è dunque preparato ad attendere lo scadere della sua “concessione”. Proprio allora, però, per lui è arrivata un’offerta inaspettata: un lavoro da sogno negli Stati Uniti! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian crede che Maja lo abbia tradito

A quel punto il giovane Vogt andrà in crisi, in quando non sarà disposto a partire senza Maja, ma – se parlasse con quest’ultima – infrangerebbe il suo accordo con Hannes. Ebbene, mentre il giovanotto si interrogherà sul da farsi, Constanze e Hannes sfrutteranno la notizia a loro vantaggio: la von Thalheim farà credere alla sorellastra che Florian voglia partire senza di lei, mentre Fröhlich proverà a sedurre la ragazza.

E non è finita qui! Benché delusa dalla “scoperta” che l’uomo che ama voglia partire senza nemmeno parlarle, Maja non cederà alle avances di Hannes, ma quest’ultimo farà credere a Florian il contrario! Roso dalla gelosia, Fröhlich comunicherà infatti al rivale di aver passato la notte con la loro amata. E a quel punto il guardacaccia impazzirà per il dolore…

Sconvolto, Florian deciderà dunque di partire immediatamente per gli Stati Uniti, senza nemmeno salutare Maja! Riuscirà quest’ultima a scoprire quanto sta accadendo prima che sia troppo tardi?