Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: riavvicinamento tra MAJA e FLORIAN

Nonostante tutto quanto accaduto tra loro e una separazione durata mesi interi, Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends) non hanno mai smesso di amarsi. Sarà chiaro nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando i due protagonisti si ritroveranno più vicini che mai… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja salva Florian

Da quando Florian ha scoperto di essere malato terminale, la sua vita e quello delle persone a lui care è stata completamente stravolta. Il suo dramma ha infatti colpito tutti, tanto che persino il rivale in amore del giovane guardacaccia – Hannes (Pablo Konrad) – ha dato tutto ciò che aveva pur di salvare la vita a quest’ultimo. Sforzi che sono stati ripagati…

Proprio grazie alla ricerca finanziata da Hannes, è stata infatti sviluppato un medicinale in grado di combattere l’infezione che sta uccidendo il giovane Vogt. Peccato solo che il destino abbia voluto che il ragazzo finisse nel gruppo di pazienti destinati a ricevere il placebo. Nemmeno questo, però, ha scoraggiato i cari di Florian.

Come sappiamo, Maja ha infatti convinto Constanze (Sophia Schiller) a rubare dall’ospedale il prezioso farmaco per poi consegnarlo al giovane Vogt. E, quando il furto è stato scoperto da Michael (Erich Altenkopf), è stata la stessa Maja a convincere il medico a chiudere un occhio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Florian si riavvicinano

Sarà così che Michael comunicherà a Florian che quest’ultimo potrà continuare ad assumere di nascosto il medicinale rubato, nonostante l’enorme rischio che ciò comporta per il medico: se venisse scoperto, infatti, perderebbe la licenza!

Inutile dire che la notizia farà esplodere di gioia non solo il diretto interessato, ma anche i suoi cari… a partire da Maja! Il risultato? Al settimo cielo per la gioia, i due si getteranno l’uno tra le braccia dell’altra e verranno sopraffatti da quei sentimenti mai davvero sopiti.

Prima di potersi abbandonare a ciò che provano l’uno per l’altra, i due innamorati dovranno però risolvere delle situazioni irrisolte… a partire dalla relazione tra Vogt e Constanze! E anche Hannes si rivelerà essere tutt’altro che rassegnato all’idea di aver perso Maja…