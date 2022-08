Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: guai per FLORIAN

Brutte notizie per Florian Vogt (Arne Löber)! Proprio quando per lui l’incubo sembrava essere terminato, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane guardacaccia rischierà infatti di vedere le sue speranze di guarire svanire ancora una volta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze ruba le medicine per Florian

Da mesi ormai il dramma di Florian ci sta tenendo col fiato sospeso: infettatosi con un rarissimo batterio durante una coraggiosa missione di salvataggio, il giovane guardacaccia è condannato ad una morte dolorosa a meno che non venga trovata al più presto una cura.

Ebbene, grazie agli sforzi dei suoi cari – che, come sappiamo, hanno finanziato la ricerca di una medicina sperimentale – un farmaco è stato effettivamente sviluppato. Purtroppo, però, il caso ha voluto che Vogt finisse nel gruppo di pazienti destinati a ricevere il placebo.

Se il ragazzo sembra essersi arreso al suo destino tanto da rifiutarsi di farsi scambiare con un altro paziente, altrettanto però non si può dire di Erik (Sven Waasner) e Maja (Christina Arends)! Quest’ultima convincerà infatti Constanze (Sophia Schiller) a rubare dall’ospedale i farmaci ordinati in eccesso per poi consegnarli a Florian. Problema dunque risolto?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael scopre il furto dei farmaci

Ebbene, come prevedibile inizialmente Florian si rifiuterà di assumere le medicine rubate, ma – quando scoprirà che si tratta di pillole “di scorta” e di non andare dunque a danneggiare nessun paziente – si lascerà convincere a iniziare la cura. Cura che sembrerà funzionare…

Già dopo le prime dosi Vogt inizierà infatti a sentirsi meglio, tanto che gli torneranno finalmente le forze. Ci sarà però un problema: dovrà curarsi di nascosto per non destare sospetti. E, inutile dirlo, per l’onestissimo guardacaccia mentire non sarà affatto semplice…

E così, quando Michael scoprirà i medicinali rubati a casa di Florian, quest’ultimo finirà per confessargli tutta la verità. Come reagirà il medico?