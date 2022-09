Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: drammatica decisione per ROBERT e CORNELIA

Nulla e nessuno sembravano poterli separare… a parte Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) finiranno infatti per lasciarsi a causa di un crudele intrigo della dark lady. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane falsifica il test del DNA di Robert e Cornelia

Quando Ariane ha qualcosa in mente, non c’è nulla che possa distoglierla dall’obiettivo. Se poi di mezzo ci sono anche i sentimenti, la dark lady diventa praticamente impossibile da fermare. E a farne le spese saranno Robert e Cornelia…

Pur di separare questi ultimi, la Kalenberg ha infatti elaborato un perfido piano: far credere che Saalfeld e la Holle siano fratellastri! Di fronte ad un inc*sto, infatti, anche i sentimenti più forti passano in secondo piano.

E così dopo aver fatto trovare una finta lettera per far credere che Cornelia sia figlia biologica Werner (Dirk Galuba), Ariane manipolerà il test del DNA che il vecchio Saalfeld ha deciso di effettuare per fugare ogni dubbio. Il suo piano funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert e Cornelia si lasciano

Ebbene, purtroppo la risposta è “sì”! Mentre Robert e Cornelia pregheranno di poter presto tornare a pianificare la loro vita insieme, il laboratorio a cui si sono affidati effettuerà l’esame genetico sul campione sostituito da Ariane. E così l’esito sarà inevitabilmente quello più temuto dai due innamorati…

Inutile dire che Saalfeld e la Holle resteranno sconvolti nello scoprire di essere davvero fratello e sorella. Una notizia che non solo metterà inevitabilmente fine immediata alla loro relazione, ma che stravolgerà anche i loro legami familiari.

Mentre Cornelia si dispererà per la perdita del suo grande amore, Robert riverserà tutta la sua rabbia ed il suo dolore su colui che ritiene essere responsabile della tragedia: Werner! E così, oltre ad aver perso la donna che ama, il giovane Saalfeld rischierà di perdere anche un padre…