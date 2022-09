Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la difficile decisione di ROBERT

Un nuovo terribile dramma sta per abbattersi su Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). A mesi di distanza dal suo doloroso addio a Eva (Uta Kargel), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo sarà costretto a separarsi anche da Cornelia Holle (Deborah Müller). E a quel punto per lui sarà davvero troppo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Cornelia si lasciano

Dopo la traumatica fine dei suoi due matrimoni (il primo conclusosi con la morte della moglie ed il secondo con la partenza di quest’ultima), Robert aveva giurato a se stesso che nessuna donna lo avrebbe più fatto soffrire così. Purtroppo, però, il destino sarà beffardo…

I perfidi intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) porteranno infatti il giovane Saalfeld ad affrontare una situazione che non si sarebbe immaginato nemmeno nei suoi incubi peggiori: la donna che ama più della sua stessa vita è in realtà sua sorella!

Come già sappiamo, in realtà Robert e Cornelia non sono realmente imparentati: dietro a quel test del DNA apparentemente inconfutabile c’è infatti lo zampino di Ariane. Ignorando la verità, però, i due innamorati non vedranno altra soluzione se non lasciarsi. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert vuole andarsene

Inutile dire che Cornelia non riuscirà a credere di essere veramente figlia di Werner (Dirk Galuba) e di aver avuto una relazione con il proprio fratellastro: una situazione così assurda e drammatica da farla sprofondare in un dolore senza fine.

E Robert? Oltre che dall’inevitabile dolore per la perdita della sua amata, l’albergatore verrà sopraffatto dalla rabbia nei confronti di suo padre! Se Werner non avesse continuamente tradito sua madre, infatti, tutto questo non sarebbe successo.

Il risultato? Avendo ormai rotto i rapporti con il genitore e non sopportando l’idea di stare vicino ad una donna che ama ma con cui non può stare, Robert prenderà una decisione drastica: lasciare il Fürstenhof per rifarsi una nuova vita lontano da tutto e tutti! Una decisione che sconvolgerà non solo Cornelia e Werner… ma anche Ariane! Quest’ultima non potrà infatti permettere che Robert se ne vada e si metterà dunque all’opera…