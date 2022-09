Cengaver e Nihal di Terra amara: grossi problemi economici, anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara continuerà a complicarsi la disastrosa crisi economica attraversata da Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), il migliore amico di Demir Yaman (Murat Ünalmış), e dalla moglie Nihal (Ebru Aytemur). Non a caso, i due rischieranno di andare incontro ad un pignoramento di tutti i loro oggetti di valore…

Terra Amara, news: Cengaver e Demir ai ferri corti

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Cengaver deciderà di investire tutti i suoi risparmi per l’apertura di un’azienda come socio di Demir. Proprio per questo, visto che non avrà soldi a disposizione, Nihal si troverà costretta a chiedere un prestito a Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) quando il fratello Levent avrà bisogno di 30mila lire turche per evitare di finire in prigione.

Al rifiuto della Altun (che non ha alcun accesso ai conti di Demir), Nihal andrà su tutte le furie e rivelerà di aver scoperto che lei e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non sono fratelli. Tali parole porteranno Züleyha a pensare che Nihal la stia minacciando…

Partendo da questi presupposti, la storyline non farà altro che complicarsi: una vecchia conoscenza di Yilmaz, che verrà soccorsa in ospedale dalla dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova), parlerà infatti apertamente in ospedale della vecchia relazione tra Akkaya e la Altun.

Nel giro di poco tempo, tutti gli abitanti di Cukurova scopriranno così che la moglie di Demir ha avuto un amante prima di sposarsi. E lo scandalo sarà servito…

Terra Amara, trame: Demir rompe la società con Cengaver

Vi anticipiamo che Demir sentirà il pettegolezzo sul suo matrimonio all’inaugurazione della fabbrica e, alla presenza del ministro, darà una capocciata a Cengaver e sottolineerà che soltanto lui era a conoscenza del vero legame Züleyha e Yilmaz, che avevano finto inizialmente con tutti quanti di essere fratello e sorella.

A quel punto, Demir deciderà di rompere la società con Cengaver senza restituirgli tutto il denaro che ha dato per finanziarla. Ma la faccenda si complicherà quando verranno fuori le pseudo-minacce che Nihal ha rivolto a Züleyha per ottenere il prestito destinato ad aiutare Levent. Tra i coniugi Çimen esploderà dunque una crisi senza precedenti…

Terra Amara, spoiler: Cengaver e Nihal vicini alla bancarotta

Anche se negherà a più riprese di essere stata lei a diffondere il pettegolezzo, Nihal non riuscirà ad ottenere la fiducia del marito, che lascerà addirittura l’abitazione coniugale per prendersi del tempo, al fine di riflettere meglio sul da farsi. Nel frattempo, Nihal riceverà la visita di due ufficiali giudiziari, che vorranno pignorare diversi oggetti di valore per saldare i debiti che hanno contratto nell’ultimo periodo.

Nonostante i rapporti abbastanza tesi, Cengaver deciderà di aiutare la moglie, facendo sì che i funzionari gli diano una settimana di tempo per estinguere il debito, ma ciò non rappresenterà affatto la fine delle crisi. I due coniugi riusciranno prima o poi a riappacificarsi? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.