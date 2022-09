Spoiler Terra amara: Demir e Cengaver, un’amicizia che vacilla…

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la solida amicizia tra Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) sarà destinata a vacillare. Il centro dello scontro tra i due uomini sarà Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Scopriamo insieme perché…

Terra Amara, news: tutta Cukurova scopre che Züleyha e Yilmaz sono stati amanti

La storyline comincerà a delinearsi quando la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) si troverà a soccorrere una vecchia conoscenza del fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), che le spiffererà che l’uomo ha avuto in passato una relazione con la Altun.

Dato che non era stata minimamente informata dall’uomo del particolare, Müjgan troncherà immediatamente la sua relazione con Yilmaz, ma nel frattempo la notizia della relazione, fino a quel momento nascosta, comincerà a diffondersi per tutta Cukurova; ciò perché la donna soccorsa parlerà apertamente della liaison anche di fronte ad alcune infermiere.

Nel giro di qualche ora, tutti quanti sapranno dunque che la moglie di Demir è stata in passato con Yilmaz, ossia l’ex autista del marito. Insomma, si creerà un vero e proprio scandalo che il Yaman scoprirà nel peggiore dei modi…

Terra Amara, spoiler: Demir picchia Cengaver

Eh sì: Demir sentirà un uomo parlare del “pettegolezzo” nel bel mezzo dell’inaugurazione della fabbrica appena fondata con Cengaver (a cui sarà presente anche il ministro). A quel punto, Yaman non riuscirà a frenare il suo nervosismo e darà una capocciata all’amico, generando sgomento tra tutti i presenti.

Si tratterà di un vero e proprio gesto istintivo poiché Demir considererà Cengaver responsabile dello scandalo, dato che è l’unica persona a cui ha confidato la storia d’amore passata tra Züleyha e Yilmaz.

Il dubbio di Demir diventerà quindi sempre più concreto appena la Altun gli confesserà che Nihal (Ebru Aytemur), la moglie di Cengaver, ha minacciato di rivelare il legame tra lei e Yilmaz per ottenere un prestito di 30mila lire per saldare un debito contratto dal fratello Levent.

Terra Amara, trame: Cengaver furioso con Nihal mentre Demir…

La situazione che si verrà a creare genererà diversi strascichi: nel momento in cui verrà messo al corrente del ricatto, Cengaver se la prenderà con Nihal, soprattutto quando Demir gli dirà di dimenticarsi di essere il suo socio nella nuova fatica imprenditoriale (uno scenario che lo porterà a perdere tantissimo denaro, qualora si verificasse davvero).

Come se non bastasse, lo stesso Demir non saprà come porre a freno i “gossip” sul suo matrimonio, mentre Yilmaz farà di tutto pur di recuperare terreno con Müjgan, che si rifiuterà di parlargli a causa di tutte le menzogne che le avrà raccontato. La faccenda sarà dunque sempre più complicata e la risoluzione sembrerà molto lontana…