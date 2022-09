Terra Amara anticipazioni: Müjgan scopre che Yilmaz è stato con Züleyha!

Anticipazioni Terra amara: la verità di Yilmaz e Zuleyha viene a galla

Le omissioni, così come le bugie, hanno le gambe corte, soprattutto quando si tratta di affari di cuore. Proprio per questo, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) dovrà affrontare una grossa crisi con la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La donna deciderà infatti di troncare la relazione con lui appena scoprirà che Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) è stata la sua amante…

Terra Amara, news: Yilmaz e Müjgan si fidanzano ufficialmente

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Yilmaz darà il via al suo corteggiamento verso Müjgan, motivo per il quale le confesserà che ha passato diversi mesi in carcere dopo aver ucciso un uomo in difesa della sua vecchia fidanzata. Ogni volta che affronteranno l’argomento, Yilmaz ometterà però alla dottoressa che la donna è Züleyha, la moglie del potente Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Visto che sarà completamente all’oscuro di tale particolare, la Hekimoğlu accetterà di sposare Yilmaz. Appena prenderà l’iniziativa, però, la povera Müjgan si scontrerà con la verità…

Terra Amara, spoiler: Müjgan scopre che Yilmaz e Züleyha erano amanti

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che si presenterà a Cukurova la moglie del meccanico, ormai defunto, per cui Yilmaz lavorava nella capitale turca. Dato che avrà un malore, la donna verrà portata immediatamente in ospedale, dove verrà soccorsa da Müjgan. Appena si riprenderà, la “forestiera” dirà dunque di essere arrivata nella cittadina per fare visita a Yilmaz e, oltre a domandarle se lo conosce, parlerà apertamente di Züleyha, la donna che avrebbe dovuto sposare!

Come facilmente prevedibile, Hekimoğlu ne sarà sconvolta e riunirà tutti i tasselli del puzzle, comprendendo per la prima volta per quale ragione Yilmaz e Demir si odino a vicenda. Una consapevolezza che la spingerà a prendere un’importante decisione…

Terra Amara, trame: Müjgan lascia Yilmaz!

Dato che si sentirà profondamente presa in giro, Müjgan porrà fine alla sua relazione con Yilmaz e gli restituirà l’anello di fidanzamento, specificando che non deve più cercarla per nessuna ragione. Confortato dal padrino Ali Rahmet Fekeli, che l’aveva più volte spinto a raccontare alla donna la verità prima che la scoprisse da qualcun altro, Yilmaz cercherà dunque di farsi perdonare dalla dottoressa, ma ogni suo tentativo risulterà vano.

Nel frattempo, la voce della tresca tra Yilmaz e Züleyha si spargerà per tutta Cukurova, dato che la donna soccorsa avrà chiesto di loro di fronte a diversi infermieri, e il chiacchiericcio sarà difficile da fermare. Ciò infastidirà non poco Demir, che tanto ha fatto affinché la relazione tra i due restasse segreta… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.