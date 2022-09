Terra Amara: Gaffur spera in una “ricompensa” dai Yaman. La avrà? | Anticipazioni

Spoiler Terra amara: Gaffur vuole “monetizzare” il suo silenzio

Il piccolo “incidente” che coinvolgerà la povera Gülten Taşkın (Selin Genç) genererà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, il furbo capomastro Gaffur (Bülent Polat) cercherà di approfittare della situazione che si verrà a creare…

Terra Amara, news: Demir spara per errore a Gülten

Come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, la storyline prenderà il via nell’istante in cui Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) metterà Demir al corrente del fatto che la cugina Şermin (Sibel Taşçıoğlu) gli ha venduto tutta la sua tenuta. Ovviamente, Demir andrà subito in escandescenze e, nel corso di un litigio piuttosto aspro, estràrrà la sua pistola e sparerà un colpo nella direzione di Akkaya.

Il colpo prenderà però Gülten, che farà da scudo con il suo corpo per salvare Yilmaz. La ragazza verrà quindi prontamente soccorsa e se la caverà con una piccola operazione. A farla franca sarà però anche Demir, visto che la donna deciderà di non denunciarlo asserendo di essersi ferita mentre giocava incautamente con una pistola del fratello Gaffur. I telespettatori dovranno così osservare con attenzione quello che succederà in seguito…

Terra Amara, spoiler: Gaffur spera di avere una ricompensa dai Yaman

Nel corso di un confronto con la moglie Saniye (Selin Yeninci), Gaffur sottolineerà infatti che è giusto che Demir e Hünkar (Vahide Perçin) diano loro una ricompensa per come hanno taciuto sulla storia dello sparo non dando alcuna colpa al Yaman Senior. Nello specifico, il capomastro spererà di ricevere in cambio almeno un terreno, ventilando l’ipotesi di parlare con gli inquirenti qualora l’ipotesi non dovesse verificarsi.

Da un lato Gaffur persisterà con questa bizzarra idea (anche quando Gülten sarà totalmente contraria a qualsiasi tipo di iniziativa in tal senso), dall’altro anche Saniye non sarà per niente d’accordo con il consorte e lo inviterà a mantenere la calma per evitare di combinare un altro guaio. Ma Gaffur saprà stare al suo posto?

Terra Amara, trame: Gaffur e il campo da tennis dei Yaman

In realtà, Gaffur andrà letteralmente in estasi quando, subito dopo le dimissioni di Gülten, Hünkar parlerà a lui, alla sorella e a Saniye per annunciare loro la cessione di un campo da tennis come ricompensa per come è stata gestita la storia dello sparo. Da quell’istante, Gaffur sarà dunque convinto del fatto che diventerà lui il legittimo proprietario del campo da tennis, ma le cose staranno davvero così? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.