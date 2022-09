Spoiler Terra amara: Hünkar, prima il litigio con Demir e poi…

Un incidente a cavallo sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La protagonista di tale storyline sarà Hünkar Yaman (Vahide Perçin), al culmine di alcuni fraintendimenti con il figlio Demir (Murat Ünalmış). Scopriamo insieme cosa succederà…

Terra Amara, news: Demir lascia la tenuta di Hünkar

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che il rapporto tra i due parenti si inasprirà nel momento in cui Demir verrà scagionato per l’omicidio dello scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin). A quel punto, nel bel mezzo di un confronto tesissimo, il Yaman se la prenderà con Hünkar, colpevole di non aver creduto nella sua innocenza poiché, in caso contrario, non avrebbe convinto il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) a prendersi la colpa per un crimine che non aveva commesso.

Il litigio, già di per sé complicato, avrà delle spiacevoli ripercussioni quando, per tutta risposta, Hünkar rimprovererà il figlio per aver incastrato vent’anni prima Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). In preda alla rabbia, Demir deciderà dunque di fare i bagagli, perché non comprenderà per quale ragione la madre difenda così tanto il suo più acerrimo nemico, e si trasferirà in un albergo portando con sé la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e il piccolo Adnan…

Terra Amara, spoiler: l’incidente a cavallo di Hünkar

Durante l’allontanamento da Demir, Hünkar avrà quindi modo di chiarirsi ulteriormente con Fekeli, anche grazie ad un colpo di testa della madre Azize (Serpil Tamur) che darà modo all’uomo di intendere che la sua vecchia fiamma l’ha sempre amato. Nonostante ciò, la signora Yaman continuerà però ad essere triste per il litigio con Demir, anche se non darà modo a nessuno di vederlo, e per distrarsi un po’ deciderà di fare una passeggiata a cavallo.

Tuttavia, quello che doveva essere un semplice pomeriggio rilassante si rivelerà piuttosto difficile per Hünkar, dato che cadrà dalla sella dell’animale e si ferirà ad una spalla. Fortunatamente, dopo ore di ricerche estenuanti, Demir riuscirà a rintracciare la sua mamma e la porterà in ospedale, annunciandole tra l’altro di aver deciso di ritornare alla tenuta. La proposta non verrà però accolta di buon grado dalla Yaman…

Terra Amara, trame: l’incidente di Hünkar dà un aiuto a Yilmaz

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Hünkar farà presente a Demir che non lo rivuole in casa, sorprendendolo con la sua risposta. Un atteggiamento fermo che deriverà dal fatto che, durante i pochi giorni di assenza, Demir avrà cominciato a cercare una casa più grande per lui e Züleyha dove costruire il loro futuro.

In ogni caso, l’incidente che capiterà a Hünkar si rivelerà indirettamente utile anche a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) quando la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) sarà in estreme pericolo. Ma di questo non è ancora ora di parlare… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.