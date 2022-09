Spoiler Terra amara: Fekeli scopre qualcosa di importante sul suo passato

Tante rivelazioni sono arrivo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Tra non troppo tempo, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) scoprirà infatti dalla “nonnina” Azize (Serpil Tamur) qualcosa di estremamente importante legata al suo passato con Hünkar Yaman (Vahide Perçin). Ciò favorirà dunque il lento riavvicinamento tra i due personaggi…

Terra Amara, trame: Hünkar scopre che Demir ha incastrato Fekeli

Come già sapete, la situazione comincerà a complicarsi quando Hünkar scoprirà che il figlio Demir (Murat Ünalmış) le ha sempre mentito riguardo la morte del marito Adnan. Grazie ad un testimone, corrotto all’epoca dei fatti, la Yaman avrà infatti la certezza che Fekeli si è difeso da un tentativo di aggressione del consorte, mentre per più di vent’anni le era stato fatto credere che l’uomo fosse disarmato e indifeso nel momento del tragico epilogo.

A quel punto, Hünkar chiederà conto a Demir delle sue menzogne, rimproverandolo per avere incastrato un innocente (quest’ultimo condannato al carcere ingiustamente per più di due decadi). Per tutta risposta, l’uomo eviterà però qualsiasi tipo di confronto e lascerà la tenuta insieme alla moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e al piccolo Adnan…

Terra Amara, spoiler: Azize rivela a Fekeli che Hünkar l’ha sempre amato

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: proprio mentre starà cercando di riorganizzare il lavoro alla tenuta dopo l’improvviso allontanamento di Demir, Hünkar dovrà gestire anche la misteriosa sparizione della madre Azize, che verrà ritrovata da Fekeli proprio nel luogo in cui, da giovane, era solito incontrarsi con la Yaman.

Nel corso del dialogo che si verrà a creare, Azize non sarà per niente lucida, a causa della demenza senile di cui soffre, e non si renderà conto di stare parlando con Fekeli, motivo per cui gli rivelerà che la figlia Hünkar non può sposare Ali Rahmet, anche se lo ama, perché il marito si è fortemente opposto all’unione in favore di Adnan. Poche e confuse parole grazie alle quali Fekeli comprenderà che, all’epoca dei fatti, Hünkar fu costretta dalla famiglia ad interrompere qualsiasi tipo di rapporto con lui…

Terra Amara, news: Hünkar e Fekeli si confrontano…

Tutto questo a quali risvolti porterà? In primis, è bene chiarire che Fekeli deciderà di riportare Azize a casa, anche perché immaginerà la preoccupazione di Hünkar. Nelle ore successive, la donna avrà quindi modo di rincontrarsi con Ali Rahmet, che le confesserà di aver assistito da lontano, tanti anni prima, al suo matrimonio con Adnan, comprendendo dal suo volto triste che non lo amava.

Un dialogo sereno tra i due "ex amanti", che per la prima volta riusciranno a parlarsi senza recriminarsi nulla a vicenda. Resta però da capire se questo piccolo riavvicinamento avrà altra ripercussioni nelle dinamiche della telenovela…