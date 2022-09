Spoiler Terra amara: il litigio tra Hunkar e suo figlio!

Un inatteso colpo di testa di Demir Yaman (Murat Ünalmış) metterà in seria difficoltà Hünkar (Vahide Perçin) nelle future puntate italiane di Terra Amara. Dopo che verrà scagionato per l’omicidio dello “scagnozzo” Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin) grazie all’intervento del “nemico” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), Demir discuterà in maniera piuttosto accesa con la madre, tant’è che deciderà di lasciare improvvisamente la tenuta portando con sé la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) ed il piccolo Adnan…

Terra Amara, news: ecco come farà Fekeli a far scagionare Demir

Come abbiamo avuto anticipare nei nostri precedenti post, Sait verrà misteriosamente assassinato appena Demir scoprirà che stava facendo il doppio gioco passando delle informazioni a Fekeli. A quel punto la guardia civile procederà con l’arresto di Demir poiché le poche prove a disposizione porteranno esattamente a lui, ma Hünkar cercherà disperatamente una soluzione per favorire l’uscita di prigione del figlio e arriverà addirittura a chiedere al capomastro Gaffur (Bülent Polat) di addossarsi la colpa del crimine (promettendogli in cambio un’ingente somma di denaro e il passaggio di una sua tenuta).

Una volta che verrà messo al corrente dello stratagemma, Demir si rifiuterà di procedere in tale maniera poiché intenderà dimostrare la sua completa innocenza senza ricorrere a illeciti mezzucci. Comunque sia, la situazione troverà risoluzione quando Fekeli scoprirà che l’assassino è un cugino di Sait, entrato in contrasto con lui per via di alcuni debiti. Nonostante il parere contrario di Yilmaz (Uğur Güneş), Ali Rahmet consegnerà dunque il vero colpevole alla polizia e Demir verrà liberato…

Terra Amara, trame: Demir litiga con Hünkar!

Occhio dunque a quello che succederà appena Demir e Hünkar si rincontreranno ed avranno modo di parlare di quanto accaduto negli ultimi giorni. In primis, il Yaman rinfaccerà alla madre di non aver creduto nella sua innocenza, reputandolo un assassino, poiché in caso contrario non avrebbe chiesto a Gaffur di costituirsi per un crimine che non aveva commesso.

Il dialogo, già di per sé abbastanza infuocato, assumerà però dei toni decisamente forti nell’istante in cui Hünkar domanderà al figlio per quale motivo, circa vent’anni prima, abbia corrotto i tre testimoni dell’assassinio del padre Adnan per far sì che Fekeli venisse condannato senza poter ricorrere alla legittima difesa.

Terra Amara, spoiler: Demir e Züleyha lasciano la tenuta

Appena sentirà quelle parole, Demir si arrabbierà ancora di più e prenderà la decisione shock di lasciare quella sera stessa la tenuta dei Yaman. Senza dare modo a Hünkar di spiegare la sua posizione riguardo quanto successo anni prima tra il marito e Fekeli, Demir ordinerà dunque a Züleyha e alla tata appena assunta per Adnan di fare le valigie e, nel giro di qualche ora, porterà tutti con lui in un albergo di Adana, risentito per via delle accuse della madre.

La frattura tra Demir e Hünkar sarà destinata a durare per tanto tempo oppure i due parenti avranno modo di chiarirsi in fretta? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.