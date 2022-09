Terra Amara: Yilmaz e Müjgan, chi si oppone alla loro storia? Anticipazioni

Spoiler Terra amara: la decisione finale di Müjgan sulle sue nozze con Yılmaz

Nelle soap, ogni amore si trova ad affrontare diversi ostacoli. A Terra Amara, non farà eccezione quello nascente tra Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova). I due dovranno infatti contrastare il rifiuto del padre della donna ad accettare la loro relazione…

Terra Amara, news: il padre di Müjgan si oppone alla relazione con Yilmaz

Il “pericolo” si innescherà nel momento in cui il padre di Müjgan scoprirà che Yilmaz ha trascorso diversi mesi in carcere per l’omicidio di Naci. A quel punto l’uomo, un rinomato medico di professione, sentirà che è arrivata l’ora di proteggere la figlia e si presenterà a Cukurova per ordinarle di porre fine alla frequentazione con Akkaya. Un ultimatum che il luminare porrà alla figlia nel circolo prestigioso di Adana, alla presenza persino di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Nonostante la forte opposizione del genitore, Müjgan difenderà il suo rapporto con Yilmaz, anche quando il padre le dirà espressamente che vuole che torni ad Istanbul insieme a lui quel giorno stesso. Sarà allora che la donna farà un passo azzardato pur di mettere un freno al litigio pubblico che si starà creando…

Terra Amara, spoiler: Müjgan accetta di sposare Yilmaz!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Müjgan intimerà al padre di smetterla di giudicare il suo futuro marito e di parlare male di lui. Il medico capirà quindi che la figlia ha deciso di sposare Yilmaz, anche se soltanto qualche giorno prima aveva rifiutato la sua proposta.

Tuttavia, anche se grazie a tale litigio tra familiari potrà finalmente avviare i preparativi del matrimonio che tanto desidera, Yilmaz dovrà evitare per l’ennesima volta di confessare alla sua fidanzata che la donna che ha amato in passato è proprio Züleyha (cosa che in realtà costituiva la motivazione principale per cui aveva invitato Müjgan a mangiare con lui al circolo della cittadina).

Terra Amara, trame: Züleyha sotto shock per il matrimonio tra Yilmaz e Müjgan

In ogni caso, bisognerà fare anche particolare attenzione alla reazione di Züleyha, che non riuscirà a nascondere a Demir il suo malumore appena sentirà Müjgan comunicare al padre che presto Yilmaz diventerà suo marito. Quando rientreranno a casa, tra i coniugi Demir prenderà quindi il via un grosso litigio che si concluderà con un’iniziativa azzardata della Altun.

Col trascorrere degli episodi, la tensione farà però visita anche ai “neo-fidanzatini” grazie ad una persona, proveniente dal passato di Yilmaz, che fornirà a Müjgan delle informazioni scottanti sul proprio fidanzato… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.