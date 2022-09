Terra amara spoiler: il comportamento ambiguo di Seher verso Gaffur…

Con il licenziamento di Gülten Taşkın (Selin Genç) per volere della nuora Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), Hünkar Yaman (Vahide Perçin) dovrà trovare una terza persona che possa aiutare Saniye (Selin Yeninci) e Fadik (Polen Emre) in cucina. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la scelta ricadrà così sulla giovane Seher (Ebru Ünlü), la quale comincerà a comportarsi in maniera decisamente ambigua con il capomastro Gaffur (Bülent Polat)…

Terra Amara, news: ecco perché Hünkar licenzierà Gülten

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti, sapete già che Züleyha chiederà con successo alla suocera Hünkar di licenziare Gülten nel momento in cui quest’ultima insinuerà che sia gelosa del legame che si sta creando tra l’ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova).

A quel punto, data la grave accusa, Hünkar non potrà altro che sospendere la sorella di Gaffur da ogni mansione della cucina, anche se le consentirà di restare alla tenuta e dedicarsi ad altre attività lavorative. In ogni caso, a causa di tale avvenimento, la Yaman dovrà trovare una terza domestica in grado di aiutare Saniye e Fadik e la scelta ricadrà su Seher, un personaggio fino ad ora rimasto secondario nella narrazione…

Terra Amara, trame: Seher fa di tutto per compiacere Saniye

Fatto sta che, fin dai suoi primi giorni di lavoro, Seher noterà che Saniye non vede ancora di buon occhio Fadik per come avrà spiattellato ai quattro venti una possibile relazione extraconiugale, in realtà inesistente, tra Gülten e il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın). Proprio per questo, l’ultima arrivata farà di tutto per entrare nelle grazie di Saniye, assecondando ogni suo ordine e svolgendo qualsiasi tipo di lavoro per emergere rispetto a Fadik.

Da un lato tale atteggiamento finirà per infastidire Fadik, che però non sembrerà trovare la giusta chiave per difendersi dall’avversaria, dall’altro Saniye sarà talmente tanto compiaciuta dalla “collega” che non si renderà conto di un pericoloso particolare…

Terra Amara, spoiler: Seher è interessata a Gaffur?

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Seher farà di tutto per restare da sola con Gaffur, dando l’impressione di essere interessata a lui (o quanto meno di voler attirare la sua attenzione per imprecisati motivi). Il tutto mentre Saniye sembrerà non accorgersi di nulla, a differenza di Fadik che guarderà con sospetto l’ultima arrivata. Resta perciò da capire come proseguirà la storyline e a quali tipo di risvolti porterà… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.