Spoiler Terra amara: la strategia (fallimentare?) di Şermin

Non appena risolverà i suoi problemi economici grazie ad una mossa astuta di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) avrà bisogno di qualcos’altro per riottenere il suo prestigio a Cukurova: avere nuovamente il marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) al suo fianco. Per questo, nelle prossime puntate di Terra amara la signora studierà un modo per farsi “perdonare” che però, almeno per ora, non andrà a buon fine…

Terra Amara, news: Yilmaz compra la tenuta di Şermin

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Yilmaz scoprirà da Sabahattin che il “nemico” Demir Yaman (Murat Ünalmış) sta cercando di convincere Şermin, ormai indebitata fino al collo, a vendergli la sua tenuta ad un prezzo decisamente più basso rispetto al previsto. A quel punto, Yilmaz deciderà di fare la propria mossa e proporrà alla donna di acquistare la casa e i territori che le appartengono al doppio rispetto a quanto offerto dal dispotico Demir.

Dato che non avrà altra scelta (visto che staranno cominciando a scarseggiare i pochi soldi che sarà riuscita a risparmiare), Şermin accetterà il patto, promettendo a Yilmaz di non rivelare a nessuno che è lui il nuovo proprietario della tenuta. Nel giro di poco tempo, qualcuno comincerà però a sospettare…

Terra Amara, trame: Füsun e i dubbi su Şermin

La prima ad avere dei dubbi sarà Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar), che non riuscirà a comprendere per quale ragione l’amica abbia cominciato a spendere nuovamente tantissimo denaro, visto che in un’occasione è stata costretta a pagarle il conto in un negozio di abiti poiché la proprietaria non era più disposta a farle credito.

Nello specifico, le perplessità di Füsun saranno ancora maggiori quando Şermin vorrà stupire il marito per chiedergli di tornare a stare al suo fianco nella tenuta, dopo che l’avrà abbandonata pur non andando avanti con la richiesta del divorzio.

Terra Amara, spoiler: ecco come Şermin cercherà di recuperare con Sabahattin

In pratica, Şermin utilizzerà una parte dei soldi che le avrà dato Yilmaz per ricomprare la macchina che Sabahattin aveva venduto tempo prima per scongiurare il pignoramento della casa. Con questo stratagemma, la donna cercherà di convincere il consorte a dare una nuova possibilità al loro matrimonio, ma il dottor Arcan si mostrerà del tutto irremovibile e sottolineerà che non tornerà mai insieme a lei, anche se riprenderà effettivamente possesso della vettura (senza neanche ringraziarla).

Insomma, il piano ideato da Şermin si rivelerà un vero e proprio flop. Ma la capricciosa donna non si arrenderà perché vorrà evitare ad ogni costo che i cittadini possano spargere dei pettegolezzi sulla fine delle sue nozze… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.