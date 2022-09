Spoiler Terra amara: Fekeli consiglia a Yilmaz di non mentire a Müjgan

Anche se deciderà di voltare pagina con la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) al fine di dimenticare per sempre il suo amore andato a rotoli con Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), per Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non sarà così facile lasciarsi alle spalle tutto il suo passato in nome della nuova frequentazione. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) deciderà di dare un consiglio al suo amato “figlioccio”…

Terra Amara, news: Yilmaz comincia a corteggiare Müjgan

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti, sapete già che Müjgan, dottoressa specializzata in pediatria, arriverà a Cukurova per prendere servizio in ospedale, dopo aver rifiutato di lavorare nella struttura privata del padre. Fin da subito, la donna avrà occasione di conoscere i membri del clan Yaman, in primis Züleyha e Demir (Murat Ünalmış), che correranno da lei appena il piccolo Adnan avrà la febbre altissima.

Col trascorrere degli episodi, anche Yilmaz inizierà ad interessarsi alla donna, soprattutto quando Züleyha gli dirà per l’ennesima volta che nel suo cuore c’è spazio soltanto per Demir e la famiglia che ha costruito con lui. Inconsapevole del fatto che la Altun gli ha detto così soltanto per un debito di riconoscenza verso il Yaman, Akkaya capirà dunque che è arrivato il momento di andare avanti con la sua vita e darà il via ad un corteggiamento nei riguardi di Müjgan…

Terra Amara, trame: Yilmaz nasconde a Müjgan di avere amato Züleyha

In tal senso, bisognerà però stare particolarmente attenti ad un’omissione piuttosto importante di Yilmaz: anche se le farà presente che è stato in carcere con Fekeli perché ha ucciso un uomo per difendere la sua ex fidanzata, Akkaya eviterà di dire alla dottoressa che la donna di cui le ha parlato e Züleyha. Proprio per questo, Müjgan non comprenderà per quale motivo Yilmaz sia così nemico di Demir, anche se sarà conscia del fatto che il suo corteggiatore, in passato, è stato al servizio del ricco imprenditore.

Tuttavia, l’atteggiamento di Yilmaz non passerà inosservato nemmeno al “padrino” Fekeli, che non perderà occasione per esprimere il suo punto di vista…

Terra Amara, spoiler: Fekeli invita Yilmaz ad essere sincero con Müjgan

Eh sì: nel corso di una cena, organizzata da Yilmaz per presentargliela ufficialmente, Fekeli capirà che il “figlioccio” non ha spiegato a Müjgan il legame che lo ha unito a Züleyha, ragione per la quale lo inviterà ad essere completamente sincero con la sua “nuova fiamma” prima che venga a scoprire la verità da qualcun altro.

Yilmaz darà però ascolto alle sagge parole di Fekeli oppure preferirà continuare a tacere? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.