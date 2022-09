Spoiler Terra amara: Yilmaz e Müjgan litigano per la prima volta

In una relazione non tutto va per il verso giusto, soprattutto nella fase iniziale. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) finirà infatti per discutere con la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova), la donna che avrà scelto di corteggiare per dimenticare la sua ex Züleyha Altun (Hilal Altınbilek)…

Terra Amara, news: ecco chi è Müjgan

Se ci avete letto in precedenza, Müjgan prenderà servizio nell’ospedale pubblico di Cukurova dopo aver rifiutato di lavorare in quello privato del padre. Fin dai primi attimi, la donna attirerà la simpatia di Yilmaz, che si deciderà a corteggiarla quando, al termine di uno scontro, Züleyha gli ribadirà per l’ennesima volta che è felice al fianco del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). Una menzogna che la nostra protagonista vorrà portare avanti perché si sentirà in difetto con il consorte, che soltanto qualche giorno prima avrà messo a repentaglio la sua vita per salvare quella del piccolo Adnan.

Dato che riterrà impossibile chiarire qualsiasi tipo di contrasto con la Altun, Yilmaz darà dunque il via al corteggiamento nei riguardi di Müjgan, che lo accetterà di buon grado soprattutto perché l’uomo eviterà di dirle che la donna per cui è “diventato un assassino” ed è stato rinchiuso per mesi in carcere è proprio Züleyha!

Terra Amara, trame: Yilmaz furioso con Fekeli, ecco perché

I problemi nella neo-coppietta non faranno però fatica ad arrivare. Tutto partirà quando Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) troverà il vero responsabile dell’assassinio dello scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin) e lo consegnerà alla polizia favorendo la scarcerazione di Demir, fino a quel momento l’unico accusato del crimine.

Neanche a dirlo, il gesto del padrino non troverà il benestare di Yilmaz, il quale sottolineerà a Fekeli che avrebbe dovuto lasciare comunque Demir in carcere per tutti i crimini commessi in passato, in primis per il fatto che l’ha incastrato per l’omicidio del padre Adnan corrompendo i tre testimoni chiave. Tra le altre cose, Yilmaz ricorderà poi ad Ali Rahmet che Demir ha cercato di ucciderlo in più di un’occasione pur di impedirgli di rincontrare Züleyha, ragione per la quale considererà inappropriato il suo slancio di bontà.

Terra Amara, spoiler: Yilmaz e il primo scontro con Müjgan

Nervoso per la situazione venutasi a creare, Yilmaz se la prenderà quindi anche con Müjgan quando – durante il proprio turno di pronto soccorso – salverà la vita ad un uomo che poco prima avrà picchiato e ucciso la moglie. Con forza, Yilmaz sottolineerà alla dottoressa che avrebbe dovuto lasciar morire il farabutto perché non meritava certamente di vivere.

Ovviamente, Müjgan risponderà a tono a Yilmaz, precisando che in quanto medico è tenuta a salvare la vita del paziente senza entrare nel merito dei suoi “peccati”, perché non è Dio e non può decidere chi deve sopravvivere o meno. Un litigio furente che però porterà Yilmaz a voler approfondire ulteriormente la conoscenza di Müjgan… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.