Spoiler Terra amara: Fekeli fa la cosa giusta, ma Yilmaz non è d’accordo

L’omicidio dello “scagnozzo” Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin) sarà l’inizio di un grande problema per Demir Yaman (Murat Ünalmış). Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, il marito di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) verrà infatti arrestato per il crimine in questione, anche se la faccenda si risolverà in tempi brevi soprattutto grazie ad un bel gesto di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che non piacerà affatto a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş)…

Terra Amara, news: ecco perché Demir verrà arrestato

Già sapete che Sait verrà freddato con tre colpi di pistola alle spalle, ciò appena Demir scoprirà che stava facendo il doppio gioco passando delle informazioni a Fekeli. Quest’ultimo, quando verrà ritrovato il cadavere dell’uomo, non esiterà dunque ad accusare il Yaman del crimine. Un’ipotesi che il procuratore, appena assunto a Cukurova, deciderà di prendere in considerazione, tanto che procederà con l’arresto.

Visto che nemmeno l’avvocato troverà un cavillo legale per far uscire il giovane di prigione, la dispotica Hünkar (Vahide Perçin) chiederà al capomastro Gaffur (Bülent Polat) di prendersi la colpa dell’omicidio, promettendo di dargli in cambio una cospicua somma di denaro e una sua proprietà terriera.

Sta di fatto però che, quando Gaffur accetterà la proposta nella speranza che venga condannato a passare soltanto due anni di prigione, Demir bloccherà tutto quanto, asserendo di voler dimostrare la sua completa innocenza per la triste fine di Sait senza alcun tipo di dubbio…

Terra Amara, spoiler: Fekeli scopre il vero assassino di Sait

Ed effettivamente, seppure un po’ a sorpresa, le cose andranno in tale direzione. Possiamo anticiparvi che, durante una giornata di lavoro in fabbrica, Çetin (Aras Şenol) sentirà due uomini parlare di Sait…

In pratica, uno degli interlocutori dirà all’altro di aver visto il cugino del defunto con al polso l’orologio che portava sempre e da cui non si separava mai (lo stesso che non è stato ritrovato nel momento in cui è stato rinvenuto il cadavere).

Allarmato da queste parole, Çetin metterà immediatamente sull’avviso Fekeli, che riuscirà a rintracciare il misterioso parente. Una volta messo con le spalle al muro, il cugino ammetterà dunque di avere ucciso Sait per alcuni debiti che aveva con lui, scagionando di fatto Demir da ogni tipo di accusa.

Terra Amara, trama: Fekeli fa uscire Yilmaz di prigione

Come deciderà quindi di muoversi Fekeli? Pur andando contro il parere di Yilmaz, che avanzerà l’idea di lasciare il “nemico” in prigione in nome degli altri crimini che ha commesso, Fekeli deciderà di consegnare il parente di Sait alla polizia, dando la possibilità a Demir di ritornare in libertà.

Una decisione che farà imbestialire Yilmaz ma che farà vivere Fekeli senza alcun tipo di rimorso, dato che l’uomo sottolineerà che non sarebbe stato tranquillo nel sapere un innocente in carcere, al contrario di ciò che è stato fatto a lui riguardo il presunto omicidio di Adnan Yaman Senior. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.