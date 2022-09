Destino funesto in arrivo per il povero Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, in onda subito dopo il gran finale della telenovela Una Vita, il giovane protagonista dell’epopea turca dovrà fare i conti con una serie di spiacevoli imprevisti. E per lui non arriverà il lieto fine tanto desiderato…

Terra Amara, spoiler: anche Yilmaz morirà!

Se vi è capitato di seguire i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete sicuramente già che, nonostante il grande amore provato per Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), Yilmaz sposerà la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova). I due diventeranno anche genitori del piccolo Kerem Alì.

Tuttavia, subito dopo questo avvenimento pieno di gioia, la vita di Yilmaz sarà destinata a finire. Possiamo infatti anticiparvi che l’uomo passerà a miglior vita, ma in che maniera? Verrà ucciso oppure cadrà vittima di un tragico incidente?

Nell’attesa di scoprirlo, chiariamo che, prima di allora, Akkaya avrà modo di scoprirà che Adnan è suo figlio, nonché frutto dell’amore mai sopito nei riguardi di Züleyha. Inevitabilmente, la tensione con il nemico Demir Yaman (Murat Ünalmış) sarà dunque destinata nuovamente ad esplodere…