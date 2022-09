Spoiler Terra amara: la confessione di Zuleyha. Ma Demir le crederà?

Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche settimana, una confessione inaspettata di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) non verrà presa sul serio dal marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). Nel bel mezzo di un aspro litigio, la nostra protagonista svelerà infatti all’uomo che Adnan non è suo figlio, ma lui non le crederà minimamente. Scopriamo quindi come si arriverà a questo passaggio chiave della vicenda…

Terra Amara, news: Züleyha scopre che Yilmaz sta per sposare Müjgan

I tasselli cominceranno a comporsi nel momento in cui, durante una cena nel prestigioso club di Adana, Züleyha scoprirà con sgomento che il suo amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sta per contrarre matrimonio con la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova). Inconsapevole del fatto che la “rivale” ha dato tale annuncio al padre per evitare che le proibisse di continuare a frequentare il figlioccio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), la Altun non riuscirà a nascondere la sua evidente gelosia, che non passerà inosservata nemmeno a Demir.

Come facilmente prevedibile, i due finiranno quindi per discutere appena ritorneranno a casa, con il Yaman che chiederà alla consorte per quale motivo lei non riesca ad amarlo, sottolineando che ha fatto di tutto per renderla felice. Partendo da ciò, la diatriba non farà altro che accendersi…

Terra Amara, spoiler: Züleyha dice a Demir che Adnan non è suo figlio

Nel giro di qualche secondo, la discussione si sposterà su Adnan. In quel preciso istante, Züleyha non riuscirà a tacere e dirà a Demir che il bambino non è suo figlio. Seppur spiazzato da tale dichiarazione, l’uomo prenderà subito in mano la situazione e darà della bugiarda alla Altun, non credendo minimamente alle sue parole.

Come se non bastasse, Demir sottolineerà poi che, in quel caso, si troverebbe costretto a scavare tre fosse per seppellire lei, Adnan e Yilmaz, precisando poi che ne dovrebbe fare una quarta in cui custodire anche il proprio cadavere. Insomma, la risposta del Yaman sembrerà una vera e propria minaccia, tant’è che la Altun non andrà avanti con la sua confessione, confidando nel fatto che il marito davvero non le abbia creduto…

Terra Amara, trame: Demir non ha davvero preso in considerazione le parole di Züleyha?

Tuttavia, a questo punto della narrazione i telespettatori dovranno domandarsi se realmente Demir non abbia creduto alla confessione di Züleyha (scartando l’ipotesi di non essere il padre di Adnan) oppure se poi rifletterà meglio su quanto detto dalla moglie e comincerà ad avere dei dubbi a riguardo… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.