Spoiler Terra amara: Demir costringe Züleyha a rilasciare un’intervista…

Come reagirà Demir Yaman (Murat Ünalmış) appena tutta Cukurova scoprirà che la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e il nemico Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sono stati amanti? Ovviamente, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, il figlio di Hünkar (Vahide Perçin) tenterà in tutti i modi possibili di scongiurare un grosso scandalo, motivo per cui costringerà la consorte a rilasciare un’intervista piena zeppa di falsità…

Terra Amara, news: si diffonde la voce della relazione tra Züleyha e Yilmaz

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi in precedenza, il chiacchiericcio si verrà a creare quando la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) soccorrerà in ospedale una vecchia conoscente di Yilmaz, che le parlerà apertamente della travagliato storia d’amore che l’uomo ha avuto con la Altun. Da un lato Müjgan resterà sconcertata da quelle parole perché Akkaya non l’aveva informata del particolare nonostante la richiesta (accettata!) di sposarlo, dall’altro la notizia si spargerà per tutta Cukurova poiché le infermiere che in quel momento si trovavano con Müjgan diffonderanno il pettegolezzo.

Di conseguenza, nella cittadina si creerà un vero e proprio scandalo, con Demir che crederà erroneamente che il segreto scottante della sua famiglia sia stato diffuso dall’amico Cengaver (Kadim Yaşar) e dalla moglie Nihal (Ebru Aytemur). Tuttavia, a pagare maggiormente per la situazione venutasi a creare sarà la povera Züleyha…

Terra Amara, trame: Demir porta via dalla tenuta il piccolo Adnan, ecco perché

Dato che dovrà in ogni modo limitare il “gossip” sul suo conto, Demir deciderà di rilasciare un’intervista alla stampa per spiegare che cosa c’è stato tra Züleyha e Yilmaz. Ovviamente, le parole della Altun non dovranno corrisponderà alla verità, ma adattarsi alla versione che i Yaman vorranno dare in pasto a tutti per “uscirne puliti” e senza alcun tipo di sospetto.

Non a caso, Demir temerà una reazione irresponsabile di Züleyha, sempre più decisa a divorziare da lui, e non esiterà a portare via Adnan dalla tenuta minacciando la nostra protagonista di non farglielo rivedere, in modo da farla piegare ai suoi ordini. Per paura di perdere il figlioletto, la Altun si presterà quindi all’ennesimo ricatto…

Terra Amara, spoiler: Züleyha e Demir rilasciano un’intervista…

In pratica, il giorno successivo a tale discussione, Züleyha verrà costretta a dire ad una giornalista di essersi perdutamente innamorata di Demir fin dal giorno del suo arrivo a Cukurova, motivo per il quale ha interrotto la sua frequentazione con Yilmaz, con il quale era fuggita da Istanbul in seguito all’omicidio di un uomo (compiuto dallo stesso Akkaya). Una versione riveduta e corretta dalla quale emergerà che l’amore tra Züleyha e Demir è totalmente autentico, priva di tutte le costrizioni a cui la donna è stata in realtà sottoposta per volere dei Yaman.

In ogni caso, anche se si piegherà attentamente agli ordini del marito, Züleyha non potrà riabbracciare in tempi brevi Adnan, visto che Demir si rifiuterà ancora di farglielo vedere. E lei verserà ancora lacrime amare… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.