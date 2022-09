Un Altro Domani anticipazioni: Francisco scopre che Carmen ama un altro uomo!

Trame Un altro domani: la sconcertante scoperta di papà Francisco!

Una scoperta del padre Francisco (Sebastian Haro) sul suo conto metterà Carmen Villanueva (Amparo Pinero) decisamente in difficoltà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Quando origlierà un dialogo tra la parente e la domestica Enoa (Edith Martínez Val), l’uomo scoprirà infatti che Carmen ama un altro uomo – che non è il promesso sposo Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) – ed andrà su tutte le furie…

Un Altro Domani, news: l’arresto di Kiros

Tutto comincerà quando Carmen non riuscirà a sopportare l’idea di aver perso per sempre il suo amato Kiros (Ivan Mendes). Dato che non vorrà accettare l’idea che il suo matrimonio con Victor sia sempre più vicino, la Villanueva trascorrerà diverse serate al Rio Club, nelle quali non esiterà ad ubriacarsi. Al termine di una di queste serate, Carmen verrà ì agganciata da un ricco borghese che, dopo essere stato rifiutato, tenterà di minacciarla.

Da un lato la ragazza verrà salvata da Kiros, incaricato da Victor di vigilarla in segreto, dall’altro il fotografo Tristan scatterà alcune immagini tra Carmen e il “rampollo” prima dell’aggressione e le utilizzerà per estorcerle del denaro, minacciando in caso contrario di passare gli scatti a Victor.

La nostra protagonista si piegherà dunque al ricatto, ma Tristan vorrà avere sempre più soldi, cosa che la costringerà a chiedere l’aiuto di Kiros per avere i negativi. Tuttavia, Tristan accuserà Kiros di furto quando gli si avvicinerà e lo farà arrestare…

Un Altro Domani, trame: Kiros vuole trasferirsi in Camerun

Dì lì a poco, la situazione non farà che complicarsi: anche se verrà rilasciato grazie all’intervento di Francisco, Kiros verrà messo in pausa da Victor per una settimana, senza percepire alcun tipo di stipendio, ciò per via dello scandalo che avrà procurato con il suo arresto. Stanco di essere trattato male dai padroni, Kiros penserà dunque di non tornare in fabbrica e vorrà cercarsi un nuovo lavoro. A trovarglielo penserà Carmen, che chiederà al suocero Ventura (Iago Garcia) di fare di tutto affinché il ragazzo trovi un altro impiego.

Tuttavia, il Ventura Velez de Guevara Senior troverà un posto per Kiros in Camerun. Uno scenario che non piacerà affatto a Carmen, soprattutto quando il giovane sarà intenzionato a partire per voltare definitivamente pagina dalla loro storia d’amore impossibile. Un problema a cui se ne aggiungerà presto un altro, visto che Tristan manderà a Victor le foto equivoche dell’incontro tra Carmen e il borghese…

Un Altro Domani, spoiler: Francisco capisce che Carmen ama un altro uomo

In tal caso, Carmen riuscirà a cavarsela con Victor spiegandogli come sono andate le cose e dicendogli che Kiros l’ha salvata da una violenza certa. Comunque sia, poche ore dopo la Villanueva dovrà arginare le domande di Francisco, che le chiederà conto delle sue parole quando le sentirà dire a Enoa che ama un altro uomo che non è Victor.

Alla ragazza non resterà dunque altra scelta se non quella di ammettere i suoi sentimenti, anche se prometterà al padre che andrà avanti fino in fondo col suo matrimonio con Victor. Nel bel mezzo del dialogo, Carmen si rifiuterà però di dire a Francisco che l’uomo di cui è innamorata a Kiros, un particolare di cui non avrà reso partecipe nemmeno Enoa (con la quale si sarà confidata in diverse occasioni).

La faccenda, sempre più spinosa, troverà peraltro dei nuovi sviluppi quando Victor chiederà a Kiros di tornare in fabbrica, ringraziandolo per aver salvato Carmen dall’aggressione. L’operaio accetterà di restare in Guinea o proseguirà con l’idea di trasferirsi in Camerun?