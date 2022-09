Un altro domani: Ines crede che qualcuno la stia avvelenando! | Anticipazioni

Spoiler Un altro domani: la convinzione di Ines sarà esatta o sbagliata?

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, Ines Acevedo (Barbara Oteiza) non riuscirà ad accettare il fatto che è probabilmente già entrata in menopausa. Non a caso, la donna inizierà a pensare che qualcuno la stia avvelenando per metterla definitivamente fuorigioco: un dubbio atroce che esporrà alla domestica Enoa (Edith Martínez Val)…

Un Altro Domani, news: i malesseri di Ines

Se avete seguito i nostri post precedenti, sapete già che Ines avvertirà un primo malore quando si troverà in libreria. A quel punto, il marito Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) deciderà di chiamare un medico, che gli comunicherà che la moglie ha finito con largo anticipo il suo “tempo fertile”. Una notizia che manderà letteralmente in crisi la povera Acevedo, che non vorrà rassegnarsi all’idea di essere ormai in menopausa.

Tra le altre cose, Ines non potrà stare tranquilla nemmeno dal punto di vista sentimentale, dato che la sua assistente Alicia Utanares (Elena Gallardo) giocherà tutte le sue carte per guadagnare terreno con Angel Godoy (Ivan Lapadula). E infatti, la ragazza metterà in moto un diabolico piano…

Un Altro Domani, trame: Angel lascia Ines

In pratica, Alicia scoprirà che Ines ha sottratto dei soldi e dei documenti a Ventura per far ricadere la colpa su Angel e spingere il marito a licenziarlo. Una mossa astuta che la Acevedo avrà portato avanti per evitare che il suo giovane amante venisse trascinato dal consorte dai suoi loschi affari illegali.

Appena si renderà conto di ciò che Ines ha fatto, Alicia penserà dunque di spifferare tutta la verità a Ventura, al quale consiglierà di rinchiudere Ines in un sanatorio perché a suo dire ha profondamente bisogno di aiuto dati i suoi gesti sconsiderati.

Almeno per ora, il Velez de Guevara sceglierà però di non seguire alla lettera il consiglio della Utanares, tant’è che si limiterà a chiudere la moglie in una stanza, ma la verità su quello che la Acevedo ha fatto verrà scoperta anche da Angel che, deluso, deciderà di lasciarla.

Un Altro Domani, spoiler: Ines è convinta che qualcuno la stia avvelenando!

Incassato il colpo per essere stata lasciata, Ines ripenserà quindi ai suoi ultimi giorni e, durante un dialogo, dirà ad Enoa che non intende più mangiare il cibo che le porta ogni giorno perché convinta del fatto che qualcuno la stia avvelenando. Enoa tenterà di far cambiare idea alla Acevedo, che però sarà abbastanza certa della sua tesi.

Qualcuno starà quindi avvelenando Ines, proprio come lei pensa, o avrà preso una vere e propria cantonata? Per ora possiamo anticiparvi che, in mezzo a tutto questo trambusto, a beneficiare della situazione sarà Alicia, che otterrà un appuntamento con l’ormai single Angel…