Un Altro Domani anticipazioni: Ines teme di essere entrata in menopausa ma…

Spoiler Un altro domani: il malessere di Ines Acevedo…

Nelle puntate italiane di Un Altro Domani in onda tra qualche settimana, Ines Acevedo (Barbara Oteiza) verrà scossa dal sopraggiungere di diversi malori, tant’è che ad un certo punto temerà di stare entrando in menopausa. Le cose staranno però davvero così o ci sarà sotto dell’altro? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

Un Altro Domani, news: Ines e il “triangolo” con Alicia e Angel

Ines continuerà a vivere la sua storia d’amore clandestina con il più giovane Angel Godoy (Ivan Lapadula), anche se avrà dei sospetti sul conto della collaboratrice Alicia Utanares (Elena Gallardo), la quale si sarà offerta volontaria per fingere di essere la fidanzata del ragazzo e non destare i sospetti del marito Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia).

Da un lato Angel tenderà a sottovalutare ogni sospetto della sua amata, dall’altro ai telespettatori sarà abbastanza chiaro che Ines non si sta affatto sbagliando sul conto della “rivale”, dato che Alicia riuscirà a scovare il capanno segreto dei due amanti e si nasconderà sotto il letto mentre la coppietta starà facendo l’amore (ciò perché starà disperatamente cercando un modo per innescare le attenzioni del Godoy ed averlo tutto per sé, a discapito della stessa Utanares).

Un Altro Domani, trame: Ines comincia ad avere dei malori

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: possiamo infatti anticiparvi che sia Ventura e sia Victor (Jon Lopez) noteranno che Ines è più stanca del solito, motivo per il quale la inviteranno a prendersi almeno un giorno di pausa dalla libreria, sottolineando che Alicia può certamente mandarla avanti per 24 ore senza di lei. Ovviamente, la signora Velez de Guevara non vorrà proprio saperne di cedere il passo alla Utanares, per via della sua forte gelosia, ed andrà lo stesso a lavorare. Peccato però che, nel giro di qualche ora, finirà per stare peggio.

Ines verrà dunque prontamente soccorsa, con Ventura che insisterà affinché faccia delle analisi più approfondite e si faccia vedere da un medico. Al termine della visita, che la Acevedo cercherà di rifiutare ad ogni costo, il responso sarà abbastanza negativo…

Un Altro Domani, spoiler: Ines sta entrando in menopausa?

A detta del dottore, come vi abbiamo già segnalato nell’apertura di questo post, Ines starà infatti entrando in menopausa, ragione per la quale (a suo dire) ha spesso dei capogiri e delle vampate di calore. Una diagnosi difficile da accettare per la Acevedo, anche perché molto più giovane rispetto all’età media di una donna per non essere più fertile. La donna troverà quindi consolazione nella domestica Enoa (Edith Martínez Val), anche se ovviamente avrà terrore di entrare in una tappa così importante della sua vita.

Tuttavia, vi invitiamo a fare attenzione alle puntate successive della telenovela iberica perché non è affatto detto che il dottore abbia azzeccato da che cosa deriva il vero malessere di Ines. Ma, in quel caso, di cosa si tratterà?