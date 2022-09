Un altro domani: Julia scopre che Diana le ha mentito! Perché l’ha fatto? | Anticipazioni

Spoiler Un altro domani: il mistero delle bugie di Diana

Diana Lou (Cristina de Inza) si è davvero trasferita per un periodo dalla figlia per via dei lavori improvvisi sorti nella sua casa di Madrid? Riguardo tale questione, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani emergerà una scomoda verità che porterà Julia Maria Infante (Laura Ledesma) a chiedere alla madre le dovute spiegazioni. Tuttavia, rimarrà ancora un po’ di mistero. Vediamo insieme per quale ragione…

Un Altro Domani, news: Julia e Sergio decideranno di andare a convivere!

La storia comincerà a prendere forma nel momento in cui, nonostante il loro recente divorzio, Julia e l’ormai ex marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca) decideranno di ritornare insieme e daranno il via ad una convivenza. Tuttavia, col trascorrere delle giornate, i due dovranno gestire anche le interferenze di Diana, che si metterà in mezzo in continuazione, non permettendo loro di vivere la giusta intimità.

Nel giro di poco tempo, Julia vorrà quindi liberarsi ad ogni costo della presenza ingombrante della mamma e, dato che i lavori nella casa della capitale non sembreranno in via di risoluzione, chiederà a Mario Sasi (Chema Adeva) di passare del tempo con Diana. La serata tra i due, come facilmente prevedibile, sarà un vero e proprio disastro, ma permetterà alla Infante di scoprire un particolare piuttosto importante…

Un Altro Domani, spoiler: Julia scopre le bugie di Diana!

Eh sì: non appena avrà modo di confrontarsi con Mario sul disastroso appuntamento, Julia scoprirà che Diana ha detto all’uomo che la ristrutturazione della casa sta richiedendo più tempo del previsto a causa della costruzione di un camino. Visto che lo stesso, in realtà, sarà già presente nell’appartamento, a Julia si accenderà un piccolo campanellino d’allarme che diventerà un vero e proprio shock appena, girovagando tra le pagine del web, apprenderà che la casa di Diana è stata in realtà messa in vendita senza alcun tipo di modifica!

In cerca di risposte, Julia andrà quindi fino a Madrid, dove avrà la certezza che il loft in cui è cresciuta è in vendita. Una consapevolezza che la porterà a confrontarsi con la madre…

Un Altro Domani, trame: le spiegazioni di Diana sulla vendita della casa

Una volta che verrà messa con le spalle al muro, Diana confesserà quindi a Julia che lei e il marito Oscar (Manuel Regueiro), padre “adottivo” della ragazza, hanno deciso di mettere in vendita la casa per far fronte ad alcune spese. Durante la confessione, la donna sottolineerà alla figlia che non le ha detto la verità perché non sapeva come avrebbe reagito alla notizia che si stavano per “disfare” del luogo in cui è cresciuta. Una versione che convincerà solo in parte Julia, poiché avrà l’impressione che Diana le stia nascondendo ancora qualcosa.

Ed effettivamente, appena resterà sola, Diana chiamerà Oscar per chiedergli, qualora Julia dovesse mettersi in contatto telefonico con lui, di non dirle ancora la verità perché “non è pronta per affrontarla”. Insomma, il mistero sarà destinato a proseguire…