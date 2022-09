Spoiler: la scoperta di Kiros a Un altro domani

La decisione improvvisa di Carmen Villanueva (Amparo Pinero) di lasciare la Guinea farà sprofondare Kiros Nsue (Ivan Mandes) nello sconforto più totale. Soprattutto quando, nel corso delle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, il giovane scoprirà che il fidato Mabalè (Borè Buika) ha interferito in qualche modo nel suo rapporto con la ragazza…

Un Altro Domani, news: Carmen rompe il fidanzamento con Victor

La storyline prenderà il via nel momento in cui Carmen apprenderà dalla “pettegola” Linda Grisel (Esperanza Guardado) che Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) ha continuato a frequentare la sua personale “dama di compagnia” anche dopo il loro fidanzamento ufficiale. Dati i sentimenti mai sopiti nei riguardi di Kiros, la nostra protagonista coglierà dunque la palla al balzo per sciogliere il fidanzamento con l’erede di Ventura (Iago Garcia) e, per via delle minacce della dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), si preparerà a lasciare la colonia per tornare in Spagna dalla madre Dolores (Maria Blanco).

Da un lato Victor tenterà ad ogni costo di farsi perdonare da Carmen ma finirà per diventare aggressivo con lei e a spaventarla ulteriormente: dall’altro Kiros sembrerà rassegnarsi all’idea di perdere la Villanueva, almeno finché non capirà che, tempo prima, la fanciulla ha deciso di lasciarlo per il suo bene…

Un Altro Domani, trame: Carmen si lascia sfuggire una cosa con Kiros

Eh sì: data la rottura del fidanzamento e l’imminente partenza, Carmen si troverà a trascorrere nuovamente tantissimo tempo con Kiros, cosa che darà modo ai due ragazzi di ripercorrere ciò che hanno vissuto insieme in Guinea. Nel bel mezzo di un dialogo, Kiros dirà dunque a Carmen che ha cercato di allontanarsi da lei quando, frugando tra le sue cose, ha trovato una pagina del suo diario in cui aveva scritto che, molto probabilmente, aveva sbagliato a pensare ad un futuro ipotetico con lui.

A quel punto, la Villanueva sentirà che è arrivato il momento di chiarire la questione e comunicherà che, in realtà, aveva avuto quel pensiero quando una persona, di cui non farà il nome, le ha parlato che un altro amore tra un uomo di colore e una ragazza bianca era già andato in malora nella colonia.

Un Altro Domani, spoiler: Kiros scopre che è Mabalè il responsabile della “dritta” a Carmen

Visto il legame quasi “fraterno” con lui, Kiros non impiegherà tanto tempo a capire che è stato Mabalè ad interferire nella sua relazione con Carmen, poiché sarà chiaramente a conoscenza del fatto che il padre dell’uomo è scomparso, tantissimi anni prima, dopo aver intrapreso una relazione con la figlia bianca del suo datore di lavoro.

Una volta che avrà affrontato ancora Mabalè, ribadendogli che è profondamente innamorato di Carmen, Kiros deciderà quindi di prendersi del tempo per assimilare tutto ciò che ha scoperto e capire come deve comportarsi. Ritornerà alla carica con Carmen oppure sceglierà di non muovere un dito per via della loro storia d’amore impossibile?