Spoiler Un altro domani: Carmen in difficoltà a causa di Victor

Come reagirà Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) quando Carmen Villanueva (Amparo Pinero) romperà all’improvviso il loro fidanzamento? Come facilmente prevedibile, il ragazzo si lascerà prendere dallo sconforto più totale e comincerà a bere più del dovuto. Tuttavia, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, Victor si farà anche minaccioso con l’ormai ex fidanzata…

Un Altro Domani, news: ecco perché Carmen romperà il fidanzamento con Victor

Già sapete che Carmen deciderà di mandare a monte il suo compromesso matrimoniale nel momento in cui Linda Grisel (Esperanza Aguardado) si troverà costretta a metterla al corrente del fatto che Victor ha continuato a frequentare la sua cortigiana personale. A quel punto, visto che non avrà mai smesso di provare dei sentimenti per Kiros (Ivan Mendes), la Villanueva coglierà la palla al balzo per rompere il fidanzamento e persisterà con tale idea anche quando la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) cercherà inutilmente di farla ritornare sui suoi passi.

A quel punto, per evitare rappresaglie da parte della cattivona della soap, Carmen capirà che è arrivato il momento di lasciare per sempre la Guinea, tant’è che scriverà una lettera alla madre Dolores (Maria Blanco) per chiederle di poter tornare in Spagna. Confidando nella risposta positiva della donna, la ragazza inizierà quindi a preparare la sua partenza.

Un Altro Domani, trame: Victor scopre che Carmen sta per partire

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Carmen parlerà a Linda della sua imminente partenza, specificando che ha ormai compreso che non potrà mai essere felice se resterà in colonia. Ma la Grisel spiffererà subito tale confidenza a Victor, poiché convinta del fatto che l’amica gliene abbia già parlato.

Piuttosto su di giri a causa dell’abuso di alcool e dei continui rimproveri del padre Ventura (Iago Garcia), che non mancherà di sottolineare che non è stato abbastanza uomo perché non ha saputo frenare i suoi impulsi più bassi, Victor finirà quindi per andare da Carmen in cerca di una spiegazione e la situazione diventerà decisamente tesa…

Una Vita, spoiler: Victor cerca di baciare forzatamente Carmen!

Visto che non riuscirà a ragionare essendo completamente ubriaco, Victor giurerà per l’ennesima volta a Carmen che ha visto la sua cortigiana soltanto in amicizia, non avendo con lei nessun tipo di rapporto intimo, e tenterà di obbligarla a baciarlo implorandole di dare un’altra possibilità al loro rapporto. Dato il rifiuto della Villanueva ad ascoltarlo, Velez de Guevara seguirà la ragazza anche in strada, dove verrà bloccato da Kiros, che noterà il suo stato d’animo piuttosto agitato e lo inviterà senza mezzi termini a calmarsi.

Insomma, Victor sembrerà ormai arrivato ad un punto di non ritorno, che spaventerà tantissimo Carmen. Tuttavia, la ragazza sarà decisa più che mai a tornare in Spagna e proseguirà con i preparativi della partenza…