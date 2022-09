Spoiler Un altro domani: Julia e la sostituzione “pericolosa”

Dato il licenziamento improvviso di Elena Prieto (Aida de la Cruz) dalla bottega di mobili, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) dovrà trovare un sostituto. Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, deciderà pur di sostituire l’amica di ingaggiare il compagno (ed ex marito) Sergio Cuevas (Miguel Brocca). Tale scelta non si rivelerà però produttiva…

Un Altro Domani, news: Julia, Elena e l’amicizia compromessa

La storyline partirà nel momento in cui Julia dovrà pagare una grossa multa poiché si sarà dimenticata di pagare le assicurazioni dei dipendenti. Piuttosto che licenziare Elena, come le suggeriranno di fare sia Sergio e sia la madre Diana (Cristina de Inza), la Infante deciderà dunque di ridurre l’orario di lavoro, non rinunciando però al regolare svolgimento della produzione di mobili.

A quel punto Elena cercherà di ribellarsi alla decisione che Julia ha preso (anche perché le sarà stato ridotto drasticamente lo stipendio) e penserà di vagliare altre offerte lavorative per sostenere meglio la sua quotidianità domestica. Neanche a dirlo, il rapporto tra le due amiche peggiorerà inesorabilmente quando un importante cliente rimanderà indietro un grosso quantitativo di mobili pieni di difetti.

Non a caso, tra Elena e Julia si innescherà una furiosa discussione che costringerà la nostra protagonista a prendere una sofferta decisione…

Un Altro Domani, trame: Julia licenzia Elena

Eh sì: nel disperato tentativo di non perdere il legame di amicizia che ha instaurato con lei fin dal primo giorno in cui ha messo piede a Robledillo, Julia si presenterà a casa di Elena e le comunicherà che ha deciso di licenziarla. Ovviamente, tale iniziativa non piacerà alla Prieto, che taglierà qualsiasi tipo di ponte con Julia, anche se dirà alla figlia Maria (Kenai White) che deve continuare a comportarsi con la Infante come se nulla fosse successo, rispettandola e dandole ascolto.

Tuttavia Julia nel giro di poche ore si renderà conto del fatto che senza Elena, a cui avrà promesso di aiutarla a cercare un altro lavoro, Maria, Cloe (Gloria Ortega) e Ribero (Mario Garcia) non sono in grado di portare a compimento le commissioni della bottega. Giocoforza, la donna dovrà dunque trovare una soluzione…

Un Altro Domani, spoiler: Sergio prende il posto di Elena nella bottega

Vi anticipiamo che, alla fine, Julia penserà di dare a Sergio il posto rimasto vacante con il licenziamento di Elena. Cuevas accetterà di buon grado l’incarico, anche se fino a quell’istante si era occupato soltanto dei conti finanziari della bottega.

Ed effettivamente la poca dimestichezza dell’uomo con il nuovo lavoro si manifesterà fin da subito, visto che non riuscirà ad assemblare e a dipingere a dovere i mobili. Per forza di cosa, i risultati saranno quindi disastrosi, appena verranno confrontati con quelli che faceva la Prieto.

Insomma, con le sue scelte “scellerate” Julia rischierà di mandare a monte per l’ennesima volta il suo atelier di mobili. Troverà la giusta quadra oppure andrà incontro nuovamente ad un clamoroso flop?